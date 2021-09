GfK: Nálada německých spotřebitelů se zlepšuje

Spotřebitelská důvěra v Německu se zlepšuje více, než se čekalo, a ocitla se nejvýše za poslední rok a půl. Průzkum, jehož výsledky dnes zveřejnil institut GfK, je další známkou toho, že domácnosti nadále podporují oživení největší evropské ekonomiky.



Index spotřebitelské nálady na měsíc říjen se podle GfK zvýšil na 0,3 bodu. Zářijová hodnota po zpřesnění činila minus 1,1 bodu. Pokud je hodnota v záporných číslech, znamená to, že soukromá spotřeba ve srovnání se stejným obdobím loni klesne. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že hodnota indexu bude činit minus 1,6 bodu.



Výrazně se zlepšil výhled osobních příjmů i celkového vývoje ekonomiky. Mírně vzrostla ochota utrácet.



Optimismus mezi spotřebiteli roste, protože počet nově nakažených nemocí covid-19 se snižuje a zdá se, že čtvrtá vlna pandemie by mohla být méně výrazná, než se mnozí obávali. "Proto mnozí spotřebitelé vidí prostor pro další zmírnění omezení," uvedl analytik GfK Rolf Bürkl. Upozornil ale, že i když se nálada spotřebitelů dostala téměř na úroveň před krizí, je stále příliš brzy na to, aby se dalo mluvit o zásadní změně trendu. Nejprve bude nutné zjistit, jak se bude situace s počty nakažených vyvíjet v zimních měsících a zda budou nutná nová omezení.



Německá ekonomika, na které je závislá řada českých firem, ve druhém čtvrtletí vzrostla o 1,6 procenta. Hlavním tahounem růstu byly výdaje spotřebitelů, protože zpracovatelský průmysl se potýká s nedostatkem vstupů. Vláda očekává, že ve třetím čtvrtletí tempo růstu zrychlí, v posledních třech měsících roku však podnikatelská aktivita zřejmě znovu zpomalí.