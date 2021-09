Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun

Vláda dnes schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 miliardy korun. Na twitteru to sdělila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Rozpočet vláda schválila i přes nesouhlas koaliční ČSSD. Důvodem je růst platů státních zaměstnanců. Růst platů o 1400 korun, s kterým rozpočet počítá, nepokryje podle ČSSD ani inflaci. ČSSD tak chce podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) dál jednat o navýšení platů hasičů, policistů, zdravotníků, vojáků, učitelů i pracovníků v sociálních službách o 3000 korun.



Příjmy státního rozpočtu příští rok by měly být 1551,1 miliardy korun a výdaje 1927,7 miliardy korun, uvedla na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně.



Rozpočet musí vláda do konce měsíce poslat do Sněmovny. Ta ho ale v současném složení už zcela jistě neschválí. Vláda tak bude muset po volbách rozpočet znovu projednat a předložit nové Sněmovně.



Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu státu podle ministerstva financí investice za 218 miliard, růst důchodů o 805 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, nebo podpora vědy a výzkumu.



Schillerová dále uvedla, že platy učitelů meziročně porostou o 3,5 procenta a příští rok tak průměrný plat učitele bude zhruba 47.000 korun. Rozpočet zároveň podle ní počítá s navýšením platby za státní pojištěnce o 200 Kč na 1967 Kč měsíčně. "Do českého zdravotnictví tak půjde meziročně o zhruba 14 miliard korun navíc," uvedla ministryně.



Daňové příjmy rozpočtu by měly být příští rok 701,1 miliardy korun. V červnovém materiálu ministerstvo financí počítalo s 679,6 miliardy korun. Letošní rozpočet počítá s daňovými příjmy 635,9 miliardy korun. Například z DPH by měl získat 307,9 miliardy korun.



Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun, Ministerstvo financí jej ale očekává kolem 400 miliard korun. Loni skončil rozpočet se schodkem 367,4 miliardy korun.



Původní červnový návrh rozpočtu počítal se schodkem rozpočtu 390 miliard korun.