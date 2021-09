Růst výnosů doléhá na techy, akciový optimismus odpoledne polevil

Růst dluhopisových výnosů se protáhl i do dneška. Nestojí za ním vzestup inflačních očekávání ani větší optimismus o ekonomice. Podle nás je to hlavně o politice centrálních bank a očekávaném zmenšování QE. To je na trzích tradičně vnímáno intenzivněji v případě Fedu, ale týká se to i ECB a u sazeb i dalších bank. Americký 10Y výnos se dostal až nad 1,50 pct, načež své intradenní zisky trochu korigoval. I tak ale výnosy získávají pozornost, a to k nemilosti technologických akcií, jež jsou na jejich větší pohyby citlivé.



Úvodní pozitivní vývoj v Evropě však vyprchával celkově. Akciové indexy zmenšily své zisky: DAX a CAC 40 jsou +0,4 %, FTSE 100 přidává 0,3 pct, AEX je už dokonce 0,2 pct v záporu. V zámoří ztrácí 0,4 procenta Nasdaq , vzhledem k růstovému charakteru více exponovaný na rostoucí výnosy. S&P 500 balancuje kolem nuly. Americký úvod byl ještě horší, indexy už stihly část ztrát kompenzovat.

Během dneška jsme dostali solidní report o amerických objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, který však velký efekt neměl. Lehce pozitivně byly přijaty na úvod výsledky německých voleb, po nichž ale bude následovat dlouhé období vyjednávání a téma půjde stranou. Naopak do popředí se může posunout americká fiskální politika, a tedy to, jak demokrati vybruslí ze schvalování fiskálního balíku a zároveň navýšení dluhového stropu. Rizikem samozřejmě zůstávají také energie.

Eurodolar se během dne neposunul z oblasti 1,1700. Zlato je dnes také beze změny. Koruna lehce oslabila, změna je ovšem hlavně na páru s dolarem, kde ji táhl z velké většiny EUR/USD. Kurz se nachází na 21,74. Žádné podstatné domácí zprávy do hry nevstoupily a na vývoj ve světě koruna příliš nereaguje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4375 0.0544 25.4644 25.3604 CZK/USD 21.7405 0.2814 21.7670 21.6450 HUF/EUR 358.4170 0.4267 358.6978 356.6800 PLN/EUR 4.5980 -0.2658 4.6186 4.5887

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5560 -0.3533 7.5825 7.5509 JPY/EUR 129.8090 -0.0270 129.9421 129.4810 JPY/USD 110.9620 0.2150 111.0610 110.5340

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8534 -0.4520 0.8578 0.8527 CHF/EUR 1.0826 0.0351 1.0864 1.0825 NOK/EUR 10.0597 -0.0440 10.0780 10.0239 SEK/EUR 10.1804 0.4038 10.1826 10.1204 USD/EUR 1.1699 -0.1809 1.1725 1.1684

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3727 -0.3117 1.3795 1.3716 CAD/USD 1.2643 -0.1185 1.2671 1.2611