Poptávka po ropě se nad úroveň před pandemií vrátí v roce 2023, uvádí výhled OPEC

Poptávka po ropě v nejbližších letech výrazně poroste, protože globální ekonomika se zotavuje z pandemie nemoci covid-19. V roce 2023 by se měla poptávka dostat nad úroveň před rokem 2019, tedy před pandemií. Ve svém výhledu pro trh s ropou to dnes uvedla Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Loni přitom OPEC předpokládal, že poptávka po ropě překročí úroveň z roku 2019 už v roce 2022.



OPEC také upozornil, že svět musí pokračovat v investicích do těžby, aby zabránil krizi i v době energetické transformace. Názor organizace na investice je přitom v kontrastu s názory jiných organizací. Z nich například Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v květnu uvedla, že investoři by neměli financovat nové projekty v odvětví těžby ropy, pokud svět chce, aby emise dosáhly čisté nuly.



Spotřeba ropy se podle odhadu v roce 2023 zvýší o 1,7 milionu barelů na 101,6 milionu barelů denně. Vysoký růst již OPEC předpověděl i pro letošní a příští rok, loni naopak poptávka prudce klesla.



S oživením poptávky OPEC a jeho spojenci v čele s Ruskem, tedy skupina označovaná OPEC+, ruší rekordní omezení dodávek ropy, ke kterému skupina přistoupila loni. Objevují se však náznaky, že někteří členové skupiny nejsou schopni těžit více, částečně kvůli nedostatečným investicím. To přispělo k růstu cen ropy.



OPEC ve své zprávě snížil odhad dlouhodobé poptávky po ropě s odkazem na změnu v chování spotřebitelů způsobenou pandemií a rovněž konkurencí elektrických aut. V roce 2030 má světová poptávka po ropě činit 106,6 milionu barelů denně, což je o 600.000 barelů denně méně, než uváděl OPEC v loňské prognóze. Po roce 2035 se má poptávka stabilizovat.



Skupina OPEC+ se loni dohodla na rekordním snížení těžby, a to o 9,7 milionu barelů denně, což odpovídalo zhruba deseti procentům celosvětové nabídky. Spolu s oživením poptávky se tyto barely znovu vracejí na trh. OPEC ale poznamenal, že je nutné zvýšit investice do těžby, aby se zabránilo budoucí krizi. Loni investiční náklady do těžby kvůli pandemii klesly téměř o 30 procent, uvedla agentura Reuters.



OPEC také očekává, že poptávka po jeho ropě v příštích letech poroste. Vyšší dodávky z USA a od dalších producentů však způsobí, že těžba v rámci OPEC bude ještě v roce 2026 nižší než v roce 2019, činit má 34,1 milionu barelů denně. I tak je OPEC ohledně svých budoucích vyhlídek optimistický a čeká zvýšení svého podílu na trhu v pozdějších desetiletích. Konkurence producentů mimo skupinu totiž bude slábnout. Mimo jiné očekává, že těžba ropy z břidlic v USA dosáhne vrcholu kolem roku 2030.



Skupina roky předpovídala další růst poptávky po ropě, loni však přiznala, že jednoho dne dosáhne poptávka vrcholu. Do roku 2045 se má podle aktuální prognózy poptávka zvýšit na 108,2 milionu barelů denně, což je o 900.000 barelů denně méně, než předpovídal OPEC loni.