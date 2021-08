Bílý dům vyzval OPEC k navýšení produkce a boji proti rostoucím cenám benzinu

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena vyzvala Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence ke zvýšení těžby. Současná úroveň produkce podle Bílého domu není dostatečná, což by mohlo ohrozit nynější zotavování světové ekonomiky. Informovala o tom dnes agentura Reuters, podle které se tak Bílý dům snaží bojovat proti rostoucím cenám benzinu. Ceny ropy na výzvu reagovaly poklesem, Brent se tak vrátil pod 70 dolarů za barel.



Skupina OPEC+, která zahrnuje OPEC a jeho spojence v čele s Ruskem, se loni v dubnu dohodla na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Reagovala tak na prudký pokles cen ropy v důsledku pandemie nemoci covid-19.



Ve druhé polovině loňského roku začala skupina OPEC+ redukci těžby postupně zmírňovat. Letos v červenci se dohodla, že od srpna do konce roku bude měsíčně zvyšovat denní produkci o 400.000 barelů ropy. To však Bílý dům podle serveru CNBC považuje za nedostatečné v době "kritického momentu" v oživování světové ekonomiky.



"Vyšší ceny benzinu, pokud zůstanou nekontrolované, mohou ohrozit pokračující globální oživování," uvedl podle agentury Reuters Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. "OPEC+ musí pro podporu oživování (světové ekonomiky) udělat víc," dodal.