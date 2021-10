McDonald's cílí na čisté nulové emise do roku 2050, od hamburgerů po žárovky

si dnes stanovil nový cíl - snížit globální emise skleníkových plynů na čistou nulu do roku 2050, a to od hovězího masa v hamburgerech až po žárovky ve svých restauracích. „Snažíme se vyslat signál našim partnerům, našim investorům, našim dodavatelům, dalším značkám v celosvětovém společenství a tvůrcům politik, že sdílíme tuto vizi pro rok 2050,“ řekla v rozhovoru ředitelka pro udržitelnost Jenny McColloch.



Vědci z OSN tvrdí, že čisté světové emise musí do roku 2050 klesnout na nulu, aby se omezil nárůst globálních teplot na maximálně 1,5 stupně Celsia oproti předindustriálním úrovním. Plány na čistou nulu přitom vyžadují, aby společnosti nejen snížily emise oxidu uhličitého, ale i vykompenzovaly zbývající emise pomocí projektů, které zachycují tento plyn. Podobný slib prostřednictvím OSN nebo SBTi podepsalo již více než 1 000 společností.



Ve středu vyzvaly fondy spravující aktiva v hodnotě téměř 30 bilionů dolarů 1 600 nejvíce znečišťujících firem na světě, aby si stanovily emisní cíle založené na vědeckých poznatcích s tím, jak požáry, sucha a povodně tlačí na zpomalení změny klimatu ještě důrazněji.



McDonald's je jedním z největších nákupců hovězího masa na světě. Zhruba 80 % jeho celkových emisí pochází z dodavatelského řetězce, zejména z používání hovězího a kuřecího masa, mléčných výrobků a jiných bílkovin. Bude využívat nové směrnice od SBTi oproti těm, se kterými již pracuje, aby se zaměřil na snižování emisí v zemědělství, využívání půdy a lesnictví. Jeho cílem je do roku 2030 snížit absolutní emise zhruba o třetinu jak u svých dodavatelů, tak u téměř 40 000 restaurací provozovaných touto společností.



„Hovězí maso je velkou příležitostí, jak přispět k tomu, aby naši farmáři a partneři měli větší dopad na svět,“ řekla McColloch. Cíl čisté nuly do roku 2050 zahrnuje emise z přímých zdrojů, jako jsou firemní kanceláře a restaurace, ale i nepřímých zdrojů, zejména franšízových restaurací a zboží a služeb dodavatelů.

Zdroj: Reuters