Pondělní výprodej na Wall Street

Úvod týdne na Wall Street se nesl ve značně negativním duchu. Všechny hlavní akciové indexy od počátku dne postupně ztrácely, nejvíce pak technologický Nasdaq (-2,1 %). Důvodů bylo hned několik - psal jsem o nich již minulý týden - ať už jde o obavu z postupného utahovaní měnové politiky ze strany centrálních bankéřů kvůli vyšší inflaci, nejistotu ohledně dalšího vývoje nemovitostního trhu v Číně, dluhový strop v USA a v neposlední řadě i výrazný růst ceny energií. Obecně lze však říci, že důvodem je to, že trh začal po poměrně dlouhé době započítávat rizika. Osobně vnímám aktuální korekci jako vystřízlivění z akciového snu "bez rizik", který se mohl v posledních měsících zdát nejednomu investorovi. Je však třeba mít vždy na paměti, že právě riziko často určuje cenu. Na druhou stranu, kam vložit peníze jinam než do akcií při aktuální inflaci a cenách nemovitostí? Právě proto věřím, že akciový býk ještě neřekl své poslední slovo a aktuální situace může být slušnou šancí pro vstup do trhu. Osobně bych však nakupoval postupně, protože dno každé korekce se velmi špatně odhaduje.

Jediným rostoucím sektorem dne byl ten energetický díky dalšímu růstu cen ropy a elektrické energie (Exxon Mobil +1,3 %, +3,3 %, Occidental +2,1 %). Naopak nejvíce pod tlakem byly technologie (Apple -2,5 %, Alphabet -2 %, -2,1 %, -2,9 %, -4,9 %, -4,9 %).