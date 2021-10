Využijte poklesů k nákupu i přes obavy z inflace, radí analytici Barclays

Vzhledem k trvajícím obavám z inflace a dozrávání hospodářského cyklu předvídají analytici evropským akciovým trhům období vyšší volatility a nižších výnosů. Přesto právě akcie považují za atraktivnější než dluhopisy a doporučují, aby investoři využili poklesů k nákupu.

Celosvětové akcie poslední měsíc bičovaly obavy z toho, že vyšší inflace by mohla být trvalá, což by vyhnalo výnosy dluhopisů na několikaměsíční maxima. Evropský index Stoxx 600 v září přerušil svou sedmiměsíční sérii přírůstku poté, co se globální trhy těšily z rychlého hospodářského oživení a nebývalých fiskálních a měnových stimulů.

V říjnové aktualizaci své strategie varovali evropští akcioví analytici z , že inflace tu nějakou chvíli zůstane, hospodářský cyklus dozrává, poměr cen k ziskům na akcii (EPS) je vysoký a že se očekává jen mírný růst zisků, zatímco centrální banky jsou čím dál jestřábější. si přesto drží pozitivní výhled na akcie a tvrdí, že stále převládá princip, kdy neexistuje žádná lepší alternativa, i když příliv do fondů v poslední době zpomalil.

"Rizikové prémie se zvyšují a výnosy upravené o riziko budou nižší. Přesto považujeme akcie za atraktivnější než dluhopisy a domníváme se, že by se mělo využívat poklesů k nákupům,“ uvedl hlavní stratég pro evropské akcie Emmanuel Cau. Přestože růst zpomaluje a inflace roste, nepředpokládá scénář stagflace, protože poptávka je nadále silná a finanční podmínky jsou uvolněné.

Korelace mezi dluhopisy a akciemi je vysoká, ale Cau tvrdí, že to jsou spíše dluhopisy, které se zdají být více odtržené od fundamentů, a proto budou vůči inflaci a politickému riziku zranitelnější. Mezi klíčová rizika ve čtvrtém čtvrtletí podle něj patří energetická krize v Evropě spolu s Covid-19, čínská ekonomická nejistota a problémy kvůli americkému dluhovému stropu, dodal.

„Investoři stále mají dost munice vzhledem k tomu, že peněžní trhy (spravovaná aktiva) dosahují 4,5 bilionu dolarů. Akcie jsou jedinou třídou aktiv, která produkuje kladné reálné výnosy, a obvykle si v režimu vyšší inflace vede dobře,“ upřesnil Cau. "Akcie jsou nyní méně uspokojivé, protože se investoři ve třetím čtvrtletí vrátili k defenzivám a přidali zajištění proti poklesu. Sezóna 4. čtvrtletí obvykle akcie oproti dluhopisům podporuje,“ doplnil.

Německo a Itálie ano, Velká Británie jen s opatrností

Podle by se evropským akciím, na kterých drží doporučení „market weight“, mohlo dařit trochu lépe než vysoce naceněným americkým. Cau a jeho tým se zaměřují zejména na hodnotové akcie (tj. ty, které jsou v porovnání s fundamenty levné), které nabízejí dobré zajištění proti vyšším sazbám a nejsou překoupené. Hodnotové akcie v tomto případě zahrnují banky a energetiku, přičemž právě banky jsou letos nejvýkonnějším odvětvím, zatímco energetika patří k nejlevnějším odvětvím. Komodity přitom rovněž nabízejí potenciální zajištění proti pádu akciových trhů, pokud inflace přetrvá.

Kvůli problémům s dodávkami, slábnoucím vládním stimulům a vyhlídkám na zvýšení sazeb ze strany britské centrální banky mají analytici pro akcie ve Velké Británii doporučení „underweight“. Nicméně Cau tvrdí, že obavy ze stagflace mohou libru zastropovat a zvýhodnit britské exportéry.

Naopak doporučení „overweight“ drží u Německa a Itálie. Jejich ekonomiky se znovu otevírají, Evropská centrální banka zůstává vstřícná a nyní se ještě k tomu vyplácejí evropské granty. "Itálie vypadá levně a má silnější momentum u zisků na akcii než Španělsko. Kladně hodnotíme banky, které mají na periferii mnohem větší tržní kapitalizaci než jádro,“ dodal Cau.

"Německo ostře podstřelilo své relativní zisky na akcii a vypadá levně. Čína je brzdou, ale už je hodně naceněná. Výsledky voleb bez jasné většiny znamenají, že by se koaliční jednání mohla táhnout i měsíce, ale středová vláda by měla současný stav zachovat.“

Zdroj: CNBC