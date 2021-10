Proč při současných cenách neroste těžba ropy a jaký je u ní výhled

Šéf společnosti Prestige Economics Jason Schenker je podle Bloombergu jedním z nejlepších odborníků na komoditní trhy. V rozhovoru pro tuto stanici uvedl, že komodity nejsou jedním aktivem, které by se chovalo vždy stejně. U těch, u kterých rostou ceny, pak stojí za tímto vývojem rozdílné faktory. Například u zemního plynu se nyní na nabídkové straně střetává sílící poptávka s nedostatečnými kapacitami. Výsledkem je, že zásoby leží mimořádně nízko ještě předtím, než začne zima. Co další komodity a jejich výhled?



U průmyslových kovů hraje podle Schenkera významnou roli poptávka, kterou mimo jiné podporuje uvolněná monetární politika i politika fiskální. U ropy zase ceny rostou i přesto, že objem dopravy se stále drží pod předpandemickými úrovněmi. Celkově se pak u řady komodit dá říci, že „jsou nakupovány, ale ne prodávány“ a výsledkem je jejich cenový růst. Vývoj cen ropy zobrazuje následující graf, v posledních týdnech se dostaly k 80 dolarům za barel, tudíž mírně nad úrovně z maxim první poloviny roku 2019:



Zdroj:



Expert poukázal na to, že u cen zemního plynu existuje nejistota ohledně toho, jak chladná bude zima, a tudíž jak velká bude sezónní poptávka po této komoditě. K tomu ale působí strukturální faktory, na které poukázala nová analýza z OPEC. Ta tvrdí, že zemní plyn bude hrát stále významnější roli v energetickém mixu kvůli jeho vyššímu využití při výrobě elektrické energie. Tedy z toho důvodu, že zemní plyn bude významnou součástí snah o posun k nižším emisím.





Schenker poukázal i na to, že vyšší ceny ropy sebou obvykle nesou zvýšení objemu její těžby a následně i vyšší objem vytěženého zemního plynu. Nyní se ale tento efekt nedostavuje a podle experta je příčinou předchozí delší období nižších cen ropy. Kvůli němu totiž mohou ropné firmy váhat se zvýšením těžby a čekají, zda se ceny udrží na vyšších úrovních po delší dobu. Ze sezónního hlediska pak bude hrát svou roli i zima, protože v zamrzlé půdě je těžké budovat nové vrty.

Co čeká ohledně dalšího vývoje cen ropy sám Schenker? Podle něj se ceny na konci prvního čtvrtletí příštího roku a ve čtvrtletí druhém budou stále pohybovat kolem 80 dolarů za barel, a to u ropy WTI. Jde přitom z hlediska poptávky o významné období, protože lidé tou dobou začínají více cestovat a začíná letní sezóna. V této souvislosti expert zmínil, že zatímco nyní se objem dopravy stále drží výrazně níže než před pandemií, příští rok už tomu podle něj bude jinak.



Na závěr dostal Schenker opět dotaz na další vývoj kolem cen zemního plynu, které jsou nyní v popředí zájmu médií nejen v USA. Podle něj byla tato komodita delší dobu ignorována a nyní se jí věnuje o to větší pozornost. Řada subjektů se tak snaží zajistit proti dalšímu růstu její ceny. To ale samo o sobě tlačí současné ceny nahoru. Chladná zima by pak mohla tento trend ještě podpořit, ale pokud bude naopak mírná, mohly by ceny výrazně oslabit.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets