Objem německého vývozu v srpnu poprvé po 15 měsících nečekaně klesl

Objem německého vývozu v srpnu po očištění o sezonní a kalendářní vlivy poprvé po 15 měsících nečekaně klesl. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad. Oproti červenci se vývoz snížil o 1,2 procenta na 113 miliard eur (2,9 bilionu Kč), čekal se přitom nárůst.



Naopak dovoz o 3,5 procenta vzrostl a dostal se na 100,1 miliardy eur. To byl téměř dvojnásobek růstu, jaký se očekával. U vývozu se čekal také růst, a to o 0,5 procenta.



Horší výsledek přichází po zveřejnění několika ekonomických statistik, které ukazují, jak problémy v dodavatelských řetězcích mají negativní dopady na vývozce. Například zakázky v německém průmyslu v srpnu klesly více, než se čekalo, byť je to po dvou neobvykle růstových měsících. Na vině byla slabší poptávka ze zahraničí.



Ve srovnání s obdobím před rokem, kdy byla světová ekonomika v hluboké krizi zapříčiněné pandemií, se ale obchod zotavil. Vývoz do Spojených států vzrostl o 22,4 procenta a do Číny o 4,4 procenta.



Kvůli odchodu Spojeného království z Evropské unie se ale snížil vývoz z Německa do Británie. Meziročně klesl o 15,1 procenta a o 7,9 procenta se snížil i dovoz z Británie do Německa.



Německá obchodní komora před časem zlepšila výhled exportu na letošní rok. Očekává, že se ze země vyveze o osm procent více zboží než loni.



Hrubý domácí produkt (HDP) Německa, které je exportní velmocí a nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky, se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 1,6 procenta po dvouprocentním poklesu v prvním kvartálu.