Americká ekonomika na konci roku a síla dolaru

Michelle Meyer je hlavní ekonomkou v BofA Securities a na Bloomberg Markets hovořila o velmi povzbudivých datech týkajících se chování amerického spotřebitele. Ta podle ekonomky ukazují, že by americká ekonomika mohla ve čtvrtém čtvrtletí růst o 6 %.



Poslední čtvrtletí tohoto roku by tedy mohlo být ohledně tempa růstu mnohem lepší než čtvrtletí třetí. U něj ekonomka odhaduje růst na zhruba 4 %, ale vysokofrekvenční data ukazují, že situace se zlepšuje. „Poptávka tu je... skutečná otázka se týká nabídky,“ uvedla Meyer. Jde tedy podle ní o to, zda nabídková strana ekonomiky bude schopna uspokojit sílící poptávku.



Následující graf srovnává vývoj amerického akciového trhu se spotřebitelskou důvěrou. Ta utrpěla na počátku roku 2020 a ani její následný růst ji nezvedl na úrovně, které by odpovídaly předchozí korekci s vývojem na akciovém trhu:





Zdroj: Twitter



Problémy v některých výrobních a dodavatelských řetězcích se podle ekonomky zatím spíše zhoršují, než aby se zlepšovaly. To se projevuje na cenách a „spotřebitelé si toho již všímají“. Jinak řečeno, na spotřebu by mohly nakonec dolehnout vyšší ceny a „reálný produkt by mohl být pod vyšším tlakem než produkt nominální“. Což je jedno z rizik pro uvedený scénář 6% růstu reálného produktu ve čtvrtém čtvrtletí.



Meyer je podle Bloombergu známá zejména svými studiemi zaměřenými na realitní trh. Ten je podle ní dobrou ukázkou toho, co se nyní v hospodářství děje, protože se tu střetává vysoká poptávka s tenzemi na nabídkové straně. Stavební firmy a developeři na to již reagují a zásoby rostou, ale trh je stále ve stavu neuspokojené poptávky, což se projevuje i na cenách nemovitostí. Ty se pak postupně začnou přes nájmy promítat i do oficiálních inflačních čísel. Podle ekonomky je v americké ekonomice také mimořádná poptávka po zaměstnancích, a to včetně nižších příjmových skupin. To by se mělo postupně projevovat na výši mezd.



Na otázku týkající se kurzu dolaru ekonomka odpověděla, že jeho současná síla je podle jejího názoru plně v souladu se silou americké ekonomiky. Existují sice faktory, jako je deficit obchodní bilance, které by měly působit na oslabení kurzu americké měny, nicméně stav celého hospodářství je nyní rozhodující a ten drží kurz nahoře. Fed se pak podle ekonomky snaží správně odhadnout, nakolik má v současné situaci smysl stimulovat poptávku. Tedy to, nakolik je nabídková strana hospodářství schopna poptávku uspokojit.



Zdroj: , Bloomberg Markets