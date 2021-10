Merck po slibných výsledcích žádá v USA o schválení léku proti covidu-19

Americká farmaceutická společnost dnes oznámila, že požádala americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby povolil léčit nemoc covid-19 jejím přípravkem molnupiravir. Podle výsledků klinických testů zveřejněných na začátku měsíce toto nové antivirotikum po nákaze koronavirem snižuje riziko hospitalizace a úmrtí na polovinu.



Očekává se, že FDA o "povolení nouzového použití" rozhodne do několika týdnů. Pokud žádosti vyhoví, budou mít USA první schválený lék proti koronaviru, a tím pádem i zcela novou a snadno použitelnou zbraň v boji proti nákaze, píše agentura AP. "Pohodlný a relativně levný lék by se mohl dostat k výrazně většímu počtu rizikových pacientů s covidem-19 ve srovnání s těžkopádnou léčbou protilátkami, která je momentálně aplikována," uvádí zase s odvoláním na experty list The .



Tabletu molnupiraviru podávali lékaři během testů dvakrát denně osobám, u nichž se v posledních pěti dnech prokázal koronavirus. U osob s molnupiravirem vyžadovalo hospitalizaci 7,3 procenta pacientů, zatímco v kontrolní skupině s placebem to bylo 14,1 procenta. Výsledky klinických testů byly podle Mercku tak dobré, že nezávislí poradci společnosti doporučili studie ukončit předčasně.



FDA bude nyní posuzovat údaje od výrobce ohledně bezpečnosti a účinnosti léku, zatímco americká federální vláda už si objednala prášky pro léčbu 1,7 milionu lidí v celkové hodnotě 1,2 miliardy dolarů (26,4 miliardy Kč). a jeho partner Ridgeback Biotherapeutic uvedli, že žádají o povolení podávat svůj nový přípravek dospělým lidem s mírnými až středně silnými příznaky covidu-19, kterým hrozí vážný průběh nemoci. AP uvádí, že to zhruba odpovídá podmínkám u dosud používaných léků, které vyžadují infuzi, jako je například remdesivir.



"Hodnota zde spočívá v tom, že jde o pilulku, takže se nemusíte obtěžovat s infuzními centry a všemi souvisejícími faktory," uvedl jeden z lídrů oddělení pro infekční choroby Nicholas Kartsonis. "Myslím, že by tím ve výbavě přibyl velmi silný nástroj," dodal.



Merck je první firmou, která přišla s výsledky klinických testů u své antivirové pilulky, na podobných lécích však pracuje řada dalších společností. Společnost nedávno zahájila klinické studie dvou svých antivirotik, na pilulkách proti covidu-19 pracují rovněž společnosti Atea Pharmaceuticals či švýcarská firma .