Sanofi kupuje za 1,9 miliardy USD americkou biofarmaceutickou firmu Kadmon

Francouzský výrobce léků koupí za 1,9 miliardy USD americkou biofarmaceutickou firmu Kadmon Holdings. Mimo jiné si tak rozšíří nabídku léků. Firmy to dnes uvedly ve společném oznámení. Akvizice přichází měsíc poté, co koupila za 3,2 miliardy USD americkou biotechnologickou firmu Translate Bio.



Sanofi za jednu akcii firmy Kadmon nabídla 9,5 dolaru. Ve srovnání s úterní závěrečnou cenou akcií to představuje prémii 79 procent. Správní rady obou společností transakci schválily.



Sanofi čelí tlaku, aby zlepšila nabídku léků, a rovněž by ráda překonala neúspěch v závodě o vakcínu proti covidu-19. Kadmon má nedávno schválený přípravek používaný při transplantacích a kandidáty na léky na imunitní onemocnění, fibrózu a také pro imunoonkologickou terapii, uvedla agentura Reuters.



Akcie od začátku letošního roku posílily zhruba o deset procent. Zaostávají však za růstem dílčího indexu zdravotnických firem STOXX Europe 600, který za stejnou dobu vzrostl asi o 18 procent.

