Finanční představitelé G20 schválili dohodu o globální minimální dani

Ministři financí a šéfové centrálních bank zemí tvořících skupinu největších ekonomik světa (G20) schválili globální dohodu o reformě daňového systému, která zahrnuje zavedení globální minimální daně. Ve společném komuniké po včerejším zasedání rovněž slíbili, že se vyhnou příliš rychlému omezování rozpočtových opatření na podporu hospodářského růstu a zároveň budou pozorně sledovat vývoj inflačních tlaků.



Oživování světové ekonomiky podle komuniké v posledních měsících pokračuje "solidním tempem", ale čelí rizikům, a to zejména v podobě hrozby šíření nových variant covidu-19 a nerovnoměrného tempa očkování. "Budeme hospodářské oživení dál podporovat, vyhneme se předčasnému odstranění stimulačních opatření," uvedli finanční představitelé G20. Slíbili rovněž, že budou v příštích měsících pracovat na řešení nedostatku vakcín a dalších prostředků pro boj s pandemií nemoci covid-19 v zemích s nižšími příjmy.



Dosažení dohody o reformě mezinárodního daňového systému v pátek ohlásila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dohoda, v jejímž rámci budou nadnárodní podniky od roku 2023 podléhat minimální daňové sazbě ve výši 15 procent, podle OECD zajistí, aby velké firmy odváděly spravedlivou část daní všude, kde podnikají a vytvářejí zisky.



OECD předpokládá, že státy díky dohodě získají jako celek dodatečné daňové příjmy v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu Kč) ročně. Dohoda by měla vést rovněž k přesunu daní v hodnotě přes 125 miliard dolarů do zemí, kde nadnárodní podniky vytvářejí zisky.



Česká ministryně financí Alena Schillerová v pátek dohodu o globální minimální dani přivítala. Nejde podle ní o trestání nadnárodních firem, ale o daňové narovnání a nastavení spravedlivých podmínek pro všechny.