Bitcoin za týden narostl téměr o pětinu a je zpět nad hranicí 50 000 dolarů

Bitcoin se po čtyřech týdnech vrátil nad hranici 50.000 dolarů. Tato nejznámější a největší kryptoměna od začátku října podle dat coinmarketcap.com výrazně posiluje, za posledních 7 dní až o necelých 20 % a akutálně se obchoduje za 50 122 dolarů.

Bitcoin se propadl pod 50.000 USD 7. září, kdy se začal používat jako oficiální platidlo ve středoamerickém státě Salvador. Ten se stal první zemí na světě, která k takovému kroku přistoupila. Cena bitcoinu pak oslabovala, až se 21. září dostala na 40.596 dolarů.



Druhá největší kryptoměna ethereum narostla za posledních 7 dní o více než 18 % na více než 3 400 dolarů.



Investiční produkty a fondy investující do kryptoměn zaznamenávají sedmý týden po sobě příliv hotovosti, uvedla s odkazem na údaje společnosti CoinShares agentura Reuters. Institucionální investoři získali větší důvěru poté, co přišla podpůrná vyjádření ke kryptoměnám ze strany některých regulačních orgánů.

