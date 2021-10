Problémy Novavaxu s výrobou vakcín jsou podle listu Politico zásadní. Akcie v premarketu padá o čtvrtinu hodnoty

Sleduji situaci celkem pečlivě, jelikož držím pár set akcií již delší dobu a ač to jde objektivně těžce, tak si myslím, že to je jak říká AB "účelovka". Titéž reportéři byli zainteresování v udílení cen Politiko pro Biontech a zároveň před 14 dny napsali ostrý článek na účet Moderny. Trochu se to jeví, jak kdyby to bylo na objednávku PFE/BNTC. A co se týče popsaných fakt, tak něco na nich pravdy je, ale týká se to pouze fabriky v Texasu a nikoliv všech jejich fabrik po světě. Podtrženo, sečteno ... do týdne, max. dvou jsme zpět na původní hodnotě. Btw. co se týče zpoždění schválení EUA a FDA, případně plného využití výrobních kapacit, tak tam je co dohánět. Předpokládal jsem plný rozjezd září/říjen. Tohle tedy beru jako pokud o posunutí uvedení na trh, aby Pfizer/Bntc ještě pořádně navýšili obraty, dokud to lze. Případně velcí investoři levně nakoupí - dle dat z fintel, tak tam za Q3 jsou zejména nákupy II, případně noví II

Zmrzlinář