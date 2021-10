Americké akcie jsou naceněné na dokonalost. Čína je investovatelná, říká šéf Bridgewater Associates

Greg Jensen, který působí jako investiční ředitel ve společnosti Bridgewater Associates, míní, že Fed na pandemii reagoval velmi efektivně, nyní se ale v americké ekonomice začíná projevovat nesoulad mezi poptávkou a nabídkou (viz Stimulace poptávky byla namístě, nyní ale již zaostává nabídka). Jaké to má investiční implikace?

Jensen poukázal na to, že investoři mohou rizika spojená s vývojem v americké ekonomice diverzifikovat tím, že se zaměří i na zahraniční trhy. Situace v Evropě nebo třeba v Číně se totiž od té americké liší. A k tomu se přidává diverzifikace napříč různými skupinami investičních aktiv, včetně komodit. Chybou by naopak bylo, kdyby se investoři zaměřovali výhradně na aktiva, která si v poslední době vedla nejlépe. Svádět by k tomu mohl třeba americký trh, který je ale podle Jensena „naceněn na dokonalost“.



Toto nacenění přitom podle investora panuje v době, kdy americká ekonomika čelí řadě výzev. Jeho příčinou může být to, jak si americké akcie vedly za posledních deset let. Nicméně Jensen uvedl, že podle historických dat je naopak výhodné otevírat krátké pozice na trzích, které si za posledních deset let vedly nejlépe, a pozice dlouhé na těch, které na tom byly hůře. Takovou strategii sice expert nyní nedoporučuje, protože je „příliš zjednodušující“, nicméně poukázal na to, že pokud by měl budoucí vývoj ospravedlnit vysoké ceny amerických aktiv, musely by si Spojené státy vést znatelně lépe než zbytek světa.

Jaký je Jensenův pohled na Čínu? Tamní akciový trh podle něj v současné době trpí kvůli nové vládní politice, které má řadu cílů včetně společné prosperity. Vláda se také snaží zabránit tomu, aby se „některá společnost stala důležitější než strana“. Stejně tak ale chce dosáhnout toho, aby se z Číny stala světově významná země, a na to „musí být čínské trhy investovatelné“. K tomuto cíli systematicky kráčí, i když „občas učiní pár kroků zpět, aby dosáhla jiného cíle“.



Čína je tedy podle Jensena „investovatelná“, a v určitém ohledu více než třeba Spojené státy, protože „sazby jsou tu na normálnějších úrovních“. Problém představují naopak oblasti jako vláda práva, což může v investorech budit nervozitu, ale na druhou stranu jde o faktor, který je odražen v cenách čínských aktiv. Takže diverzifikace směrem k Číně dává podle experta smysl.



Jaké sektory si povedou nejlépe ohledně budoucího růstu? Jensen míní, že to budou ty, které jsou v nejlepší pozici, co se týče nákladových a cenových tlaků. Přesněji řečeno ty, které nebudou čelit takovému růstu nákladů a na druhou stranu budou disponovat prostorem pro růst prodejních cen.



Zdroj: Bridgewater Associates