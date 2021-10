Minimální mzda a aktivita. Dvojí interpretace jednoho příběhu

Známý ekonom a autor učebnic ekonomie Greg Mankiw poukazuje na svém blogu na závěry studie, kterou zpracovali čerství držitelé Nobelovy ceny za ekonomii. Studie se týkala vlivu minimální mzdy na ekonomickou aktivitu a Mankiw poukazuje na dvě interpretace toho, s čím vlastně přišla.



S první interpretací přichází Paul Krugman, který na stránkách NYTimes píše: „Většina ekonomů se kdysi domnívala, že zvednutí minimální mzdy snižuje zaměstnanost. Je to ale pravda? Stát New Jersey v roce 1992 zvýšil minimální mzdu, zatímco v sousední Pensylvánii k ničemu takovému nedošlo. Card a Krueger pochopili, že mohou tuto změnu v ekonomické politice využít a porovnat růst zaměstnanosti v obou státech před a po zvýšení minimální mzdy.“



Pensylvánie byla tedy v tomto „experimentu“ použita pro sledování vývoje bez vlivu změny v minimální mzdě. Tudíž jako nástroj, podle kterého mohla být posuzována změna, která proběhla v New Jersey. Krugman pak píše, že ekonomové zjistili, že „zvednutí minimální mzdy mělo minimální či vůbec žádný dopad na počet pracovních míst“. K tomu dodává, že empirická revoluce v ekonomii podkopává konvenční názory tíhnoucí k pravicovému vnímání světa, které měly dlouho dominantní pozici.



Jak bylo zmíněno, Mankiw poukazuje i na druhou interpretaci toho, co objevili Card a Krueger. S tou přišel David Henderson na stránkách Wall Street Journal, kde píše: „Card a Krueger provedli známý přirozený experiment tím, že analyzovali zaměstnanost v restauracích v New Jersey a Pensylvánii před a poté, co v prvním státě došlo ke zvýšení minimální mzdy, zatímco ve druhém ne. Navzdory tomu, co bychom asi čekali, zaměstnanost v restauracích v New Jersey relativně k zaměstnanosti v Pensylvánii mírně vzrostla.“



Henderson pokračuje s tím, že na základě tohoto zjištění zmínění ekonomové zpochybňovali výstupy standardních modelů, které pracují s poptávkou a nabídkou a implikují, že zaměstnanost by se měla v reakci na zvýšení minimální mzdy vyvíjet opačně. Jenže k tomu Henderson dodává:



„Data, která používali Card a Krueger, bohužel nebyla tak kvalitní, protože je získávali telefonními rozhovory. Ekonom David Neumark z University of California a ekonom William L. Wascher z Fedu použili k podobnému výzkumu oficiální data a jejich závěry byly v souladu s tím, co by většina dalších ekonomů čekala: Vyšší minimální mzda v New Jersey způsobila pokles zaměstnanosti v tomto státě relativně k vývoji zaměstnanosti v restauracích v Pensylvánii.“



Zdroj: Blog Grega Mankiwa