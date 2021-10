Spotřebitelská důvěra v Německu navzdory inflaci rostla druhý měsíc za sebou

Spotřebitelská důvěra v Německu se navzdory inflaci zlepšila druhý měsíc za sebou. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil institut GfK. Institut nicméně varoval, že pozitivní nálada spotřebitelů pravděpodobně nepřetrvá, pokud ceny dále porostou.Tento trend by také mohl opozdit oživení spotřebitelské důvěry.



Index spotřebitelské nálady na listopad se podle GfK zvýšil na 0,9 bodu. Říjnová hodnota po zpřesnění činila 0,4 bodu. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že hodnota indexu bude činit minus 0,5 bodu. Pokud je hodnota v záporných číslech, znamená to, že soukromá spotřeba ve srovnání se stejným obdobím loni klesne.



"Zdá se, že němečtí občané očekávají ještě větší růst cen, což je důvod, proč považují za rozumné nakupovat nyní, aby se vyhnuli dalšímu zdražování," uvedl analytik GfK Rolf Bürkl.



Inflace v září zrychlovala vyšším tempem, než se očekávalo. V meziročním srovnání podle údajů německé vlády vzrostla o 4,1 procenta, zatímco v srpnu to byly 3,4 procenta. Vláda očekává, že růst spotřebitelských cen se letos vyšplhá na 2,9 procenta, uvedl zdroj agentury Reuters.



Výhled osobních příjmů i celkového vývoje ekonomiky se snížil. Mírně vzrostla ochota utrácet. Podle agentury Reuters tato data naznačují, že spotřebitelé jsou přesvědčeni o hospodářském oživení, ale mnozí z nich se obávají o své příjmy, neboť řada společností omezuje produkci kvůli problémům v dodavatelských řetězcích.



Německá vláda sníží odhad letošního růstu ekonomiky na 2,6 z dubnových 3,5 procenta. Na příští rok pak výhled zvedne na 4,1 z dřívějších 3,6 procenta. Uvádějí to zdroje agentury DPA. Končící ministr financí Peter Altmaier čísla představí na dnešní tiskové konferenci.