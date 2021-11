Situace v amerických hotelech a další vývoj

Hotely byly v USA jedním z odvětví, které pandemie postihla nejvíce. Ian Schrager, který založil a vede Ian Schrager Company, hovořil na Yahoo Finance o tom, jak se odvětví zotavuje a jak vidí další vývoj. Podle jeho slov je nyní poptávka po ubytovacích kapacitách i službách na straně pohostinství opět vysoko. Ze strukturálního hlediska to platí zejména o poptávce na straně trávení volného času, u firemní klientely je ještě znát, že k plnému zotavení nedošlo a to podle experta bude nějakou dobu trvat.



Významným faktorem by pro sektor v USA mělo být otevírání mezinárodní letecké dopravy. K němu dojde tento měsíc a bude probíhat s řadou podmínek, včetně testování. Podle Schragera by se mělo projevit na dalším zvýšení poptávky po službách hotelů. Nicméně dodal, že letecké společnosti začaly podle něj lety nabízet s oportunistickými cenami a lidé mohou čekat nějaký čas, až ceny mezinárodních letenek klesnou. Teprve poté by se projevil plný dopad této změny u hotelů.



Na Yahoo Finance zmínili, že mzdy v odvětví ubytování jsou v USA nyní ve srovnání s koncem roku 2019 o 14 % výše, „což značně předbíhá míru inflace.“ Jak se s tímto a dalšími nákladovými tlaky odvětví vypořádá? Schrager míní, že je samozřejmě třeba zvyšovat efektivitu provozu, ale prvotní je vývoj poptávky po službách hotelů.



To znamená, že hotely by podle Schragera neměly ukvapeně omezovat nabídku služeb a k tomu třeba snižovat své kapacity ve snaze vypořádat se s rostoucími náklady. Měly by počkat, jak se vyvine situace na straně poptávky, a pak se rozhodnout, jak zareagují na celkové změny. „Jsme ve fázi, kdy je třeba vydržet a čekat, jak se vše usadí,“ dodal expert.



Na otázku, zda tedy Schrager ve své firmě ceny zvedá, odpověděl, že produkt musí být naceněn „odpovídajícím způsobem“. A to nejhorší, co firma podle něj může udělat, je omezovat služby a zvyšovat ceny kvůli tomu, jak vypadají aktuální ekonomické podmínky. „Musíme vyčkat, jak tahle inflace skončí, nemůžeme hned zvyšovat ceny“, dodal Schrager s tím, že dlouhodobé strategické rozhodnutí nelze dělat na základě krátkodobých změn a je nutno znát dlouhodobý směr, kterým se věci ubírají.



Schrager byl tázán na odhad, podle kterého se hotely v New Yorku plně zotaví do roku 2026. Podle něj odborníci, kteří s podobnými odhady přicházejí, nevědí víc než lidé, kteří v odvětví pracují. On sám věří, že k plnému zotavení dojde mnohem dříve. A nedomnívá se, že v odvětví kvůli pandemii nastane nějaká „změna paradigmatu“.



Zdroj: Yahoo Finance