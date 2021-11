PPF v pololetí vydělala 5,32 miliardy, před rokem měla ztrátu 9,83 miliardy

Skupina PPF zesnulého Petra Kellnera vytvořila v prvním pololetí 2021 konsolidovaný a auditovaný čistý zisk 208 milionů eur (5,32 miliardy Kč), zatímco o rok dříve vykázala ztrátu 384 eur milionů eur (9,83 miliardy Kč). PPF o tom dnes informovala ČTK.



Celková aktiva skupiny koncem června dosáhla 40,3 miliardy eur (1,03 bilionu Kč), což představuje nárůst proti částce 39,7 miliardy eur ke konci roku 2020. Vlastní kapitál PPF připadající na akcionáře činil 8,6 miliardy eur (220 miliard Kč), když koncem roku 2020 to bylo 7,9 miliardy eur.



"Výsledky PPF za první pololetí ukazují, že skupina je schopna překonat okamžité, ale i déletrvající dopady pandemie na byznys, a to díky oborové a geografické diverzifikaci svého portfolia. PPF je v zisku už dvě po sobě jdoucí pololetí, a tak je připravena realizovat další transakce a zároveň dál investovat do existujících aktiv," uvedla finanční ředitelka a členka řídicího výboru PPF Kateřina Jirásková.



Pandemie podle ní nejvíce zasáhla byznys spotřebitelského financování. "Proto mě těší, že na většině trhů, kde působí Home Credit, včetně Česka a Slovenska, se nám podařilo udržet dlouhodobou ziskovost,“ dodala

Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Celosvětově na konci června zaměstnávala 80.000 lidí. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku. Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti nejbohatší Čech Petr Kellner, který podle výroční zprávy společnosti ovládal 98,93 procenta.