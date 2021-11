Fed pravděpodobně začne utahovat, zatímco problémy s dodávkami jsou nejhorší od 70. let

Představitelé Fedu zasedají tento týden v době, kdy spotřebitele i společnosti trápí nejrozsáhlejší nedostatek nabídky od ropné krize v roce 1973. Předsedu Fedu Jeroma Powella a jeho výbor čeká rozhodnutí, zda jsou problémy pouze lokalizované a dočasné, anebo zda jde o dlouhodobější překážky, které rozdmýchají inflaci, pokud nabídka a poptávka zůstanou v nerovnováze. A očekává se, že Fed oznámí začátek utahování svého masivního programu nákupu aktiv.



Většina ze 49 ekonomů v průzkumu Bloombergu předpovídá, že americká centrální banka zahájí utahování své velmi uvolněné politiky v listopadu a ukončí jej do poloviny roku 2022, přičemž omezí současné měsíční tempo nákupů ve výši 120 miliard USD. Tempo utahování nákupů odhadují ekonomové u státních dluhopisů o 10 miliard USD měsíčně a u cenných papírů krytých hypotékou o 5 miliard dolarů. Už se ale neshodnou na tom, zda Fed zvýší úrokové sazby už v roce 2022 nebo až na začátku roku 2023. Těsná většina odhaduje spíše to druhé načasování s tím, že do konce roku 2024 očekává růst sazeb na 1,75 %, což je o čtvrtinu procentního bodu více, než předpokládal zářijový průzkum.

Velká část jednání Fedu se zaměří na revizi prudce rostoucí inflace, u níž Powell přiznal, že trvá déle, než se očekávalo. 54 % ekonomů očekává, že komise Fedu může upravit svou rétoriku a že zopakuje, že přesto, že je inflace přechodná kvůli výpadkům dodávek, potrvá déle, anebo že tu mohou být i nějaké jiné než přechodné faktory. I tak je však téměř jisté, že nezvýší úrokové sazby, dokud trh práce nesplní svůj cíl plné zaměstnanosti. Komise Fedu používá k měření tohoto cíle různé ukazatele a podle ekonomů pravděpodobně vyhodnotí jako oživení, když míra nezaměstnanosti klesne na 4 %.

Největší nedostatek od 70. let



V nedávné zprávě o stavu ekonomiky Fedu uvedlo 10 z jeho 12 regionálních bank, že se obává nějaké formy nedostatku, ať už jde o pracovníky, vstupy nebo zboží. Slovo „nedostatek“ se v textu objevilo 70krát, šest okresů uvedlo „problémy v dodávkách“ a většina uvedla „výrazně vyšší ceny“. Sečteno a podtrženo, „nedostatek“ v Béžové knize Fedu zazněl podle MetLife Investment Management nejvíce od počátku 70. let.

Dilema této centrální banky spočívá v tom, zda problémy s nabídkou představují tak velkou inflační hrozbu, že ji bude třeba řešit přísnější měnovou politikou, nebo zda pomine, jakmile se ekonomika vrátí do normálu, což znamená, že politika může zůstat velmi uvolněná po delší dobu. Dalším testem výhledu bude také vánoční sezóna.





"V USA a v dalších vyspělých ekonomikách s těmito omezeními a nedostatečnou nabídkou, a tedy vyšší inflací, pravděpodobně budou trvat déle, než se původně očekávalo - pravděpodobně až do příštího roku," řekl předseda Jerome Powell 22. října. „Ale nejpravděpodobnějším případem stále je, že se omezení na straně nabídky zmírní, a to se nakonec stane, a jak se pracovní místa opět navýší, inflace se vrátí zpět k našemu 2% cíli.“

Regionální rizika



Přístavy včetně Los Angeles a Savannah jsou přeplněné, obtížně se získávají klíčové výrobní materiály, jako jsou polovodiče, ceny komodit prudce rostou a někteří zaměstnavatelé mají problém najít i nekvalifikované pracovníky. Na druhou stranu přístavy v Bostonu a Oaklandu v Kalifornii přemisťují zboží přes své doky relativně snadno.

Fed rozložení regionálních rizik také sleduje. V říjnovém průzkumu mezi podniky, který provedl atlantský Fed, 52 % respondentů uvedlo, že si najali nové dodavatele, aby zmírnili narušení provozu, a 34 % jich změnilo své produkty nebo služby. Třicet tři procent změnilo řízení zásob z „just in time“ na „just in case“. V dalším průzkumu richmondský Fed zjistil, že téměř tři čtvrtiny velkých i malých firem má problém s dodavatelskými řetězci, přičemž nejčastěji uváděly dostupnost materiálů, problémy s přepravou a zpoždění výroby.



Fed z Dallasu, kde tvrdé počasí na začátku tohoto roku zasáhlo výrobce chemikálií či výrobce kovů, uvedl: „Začínáme mít pocit, že se za několik měsíců dostaneme do zpomalení s dopady inflace." A výrobce chemikálií dodal: „Potenciál recese stále roste, aniž by došlo k zásadnímu zlepšení fiskální politiky.“



Powellovo funkční období končí v únoru. 79 % ekonomů očekává, že mu prezident Biden funkci ponechá. Jako nejpravděpodobnější alternativa je pak považována guvernérka Fedu a demokratka Lael Brainardová, u níž 13 % ekonomů předpovídá, že bude zvolena příští předsedkyní.



Zdroj: Bloomberg