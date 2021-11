Akcie v USA na nových rekordech

Akcie ve Spojených státech si zapsaly nové rekordy, když obchodníci vyhodnotili menší pravděpodobnost dřívějšího zpřísnění monetární politiky. Akcie technologických a maloobchodních společností byly hnacím motorem růstu indexu S&P Nasdaq prodoužil svou rally na devátý den v řadě – nejdelší vítěznou řadou od prosince. K náznakům zmírnění krize v odvětví přispěl optimistický výhled čipového gigantu . Výnosy amerických státních dluhopisů s krátkou splatností zamířily k největšímu poklesu v tomto roce, jelikož investoři přehodnotili výhled měnové politiky poté, co Bank of England navzdory očekáváním ponechala úrokové sazby beze změny.Telekomunikační společnosti a dnes klesaly díky zprávě, že zatím odloží zavádění svých 5G sítí na některých rádiových vlnách poté, co americké letecké regulační orgány vyjádřily obavy, že by mohlo docházet k rušení elektroniky letadel. Společnost Moderna Inc. otřásla trhem po zveřejnění výsledků, když se tržby i zisk nesetkaly s očekáváním a zároveň zklamal i výhled na celý rok.Dow Jones -0,1 %; S&P +0,4 %; Nasdaq +0,8 %