Říjen ukázal silnější trh práce v USA, říká Tomáš Vlk. Nezaměstnanost klesá, mzdy zrychlují

Říjnová data ukazují, že americký trh práce je silnější, než se čekalo. Přibylo 531 tisíc nových pracovních míst oproti očekávaným 450 tis., navíc předchozí měsíc byl revidován podstatně k lepšímu, na 312 tisíc. A ještě lepší čísla bychom dostali čistě za soukromý firemní sektor, neboť ten veřejný už třetí měsíc po sobě propouští.

Nejvíce se v říjnu nabírali pracovníci v pohostinství, dále v obchodu, dopravě a specializovaných službách. Jde o typické sektory s největšími přírůstky. Slušně ale přispěly také zpracovatelský průmysl nebo školství a zdravotnictví.

Míra nezaměstnanosti klesla už na 4,6 pct a dál se tedy snižuje rychleji, než se čekalo. Tentokrát navíc bez značného omezování pracovní síly, která se naopak zvětšila. A mzdy zrychlují - meziročně už je to o 4,9 procenta. Pokud by ale měly pokrýt inflaci (5,4 pct), musely by ještě přidat na tempu.





Nový report vylepšuje pohled na trh práce, který je na tom evidentně lépe. Firmy nabírají nové lidi, aby uspokojily poptávku, a přistupují přitom na rychlejší zvedání mezd. Jedním z důvodů je jejich schopnost promítat dražší nálady do výstupních cen, jak nám ukazují statistiky z burzovně obchodovaných společností.

Dohromady to znamená, že Fed ve středu možná nemusel být tak opatrný. Na druhou stranu by stejně neurychloval normalizaci politiky nijak radikálně, prostor pro flexibilitu si nechává a na úpravy má čas. Pokud by se dál takto zlepšoval trh práce, který stále více vypadá, že inflaci pomáhá upevňovat výš, konec QE by klidně mohl přijít dříve než v polovině příštího roku.