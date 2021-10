Mírně vyšší inflační čísla z USA trhy nevystraší. Fed by měl přistoupit k akci, říká analytik Tomáš Vlk

Zářijová data o spotřebitelských cenách v zámoří v podstatě potvrdila, že dochází ke stabilizaci tempa a neobnovuje se jejich zrychlování. Celková inflace se nepatrně zvedla na 5,4 pct, zatímco trh podle konsensu počítal s udržením na 5,3. Jádrová inflace zůstává podle očekávání na 4,0 pct. Na trzích tak sledujeme lehký nárůst dluhopisových výnosů nebo posílení dolaru, ale vážný strach z inflace nepropuká.

V rámci reportu však narazíme i na některé nepříznivé tendence. Inflace v cenách potravin, která má slušný potenciál ovlivňovat očekávání spotřebitelů, se postupně zvedá. Energie jsou výrazným proinflačním faktorem už řadu měsíců. Tentokrát vykázaly o něco menší meziroční zdražení, jenže efekt posledního vývoje cen energií na burzách v nich ještě není a z této strany tedy můžeme čekat další inflační impuls. V rámci jádrové inflace zůstávají důležitou položkou ojetá auta, ale jejich příspěvek k inflaci se snižuje - meziměsíčně zlevnila. Naopak o něco rychleji stoupají ceny spojené s bydlením, což je o dost podstatnější položka.





Jak velký tlak na spotřebitelské ceny může nastat z nákladové strany, naznačí zítra PPI, které má dál zrychlit. Je jasné, že klíčovou roli nyní hrají ceny energetických, průmyslových i zemědělských surovin, ale také stále se táhnoucí problémy s dopravou. Výhledově pozitivní by mohl být nástup kontinuálního odbavování v přístavech na západním pobřeží, naopak nepotěší varování před dalším vývojem cen od MMF nebo aktuální komentář ruského prezidenta, že ropa může být za 100 dolarů.

Fed směřuje k omezování QE, a to možná už od listopadu. Dnešní data i celkové inflační prostředí rozhodně podporují neutrálnější měnovou politiku. Na druhé straně stojí trh práce, kde neroste zaměstnanost tak rychle, jak by měla. Podle jiných ukazatelů je však trh poměrně utažený, což vytváří prostor pro rychlejší mzdy a poptávkový tlak na inflaci. Namísto čekání na naprosté zotavení by tak Fed měl přistoupit k akci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:08 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3709 -0.1454 25.4502 25.3568 CZK/USD 21.9785 -0.2406 22.0445 21.9385 HUF/EUR 360.6767 0.0730 361.0200 359.6300 PLN/EUR 4.5751 0.5055 4.5883 4.5703

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4396 0.0317 7.4576 7.4329 JPY/EUR 131.2390 0.1954 131.5360 130.9790 JPY/USD 113.7040 0.0990 113.7970 113.3520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8487 -0.0377 0.8498 0.8442 CHF/EUR 1.0729 -0.0117 1.0764 1.0713 NOK/EUR 9.8662 -0.0415 9.8847 9.8305 SEK/EUR 10.1175 -0.0227 10.1354 10.1154 USD/EUR 1.1542 0.0993 1.1576 1.1536

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3639 0.2455 1.3656 1.3581 CAD/USD 1.2466 0.0000 1.2468 1.2430