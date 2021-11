Centrální banky už pomáhají celé ekonomice, akcie uchovatelem hodnoty

Ray Dalio je známý investor a zakladatel Bridgewater Associates, což je podle Bloombergu největší hedge fond na světě. Této stanici poskytl obsáhlý rozhovor, kde vysvětloval svůj pohled na současné dění v ekonomice a v oblasti monetární politiky. Ta se podle něj po řadu desetiletí až do finanční krize roku 2008 pohybovala ve fázi číslo jedna, pro kterou bylo charakteristické, že banky byly schopny podpořit poptávku snižováním sazeb. Co nastalo po této první fázi a jaké to má důsledky?



Finanční krize sebou přinesla pokles sazeb až k nule a monetární politika se tak přesunula do fáze druhé, kdy se centrální banky pokoušely podpořit ekonomiku nákupem aktiv. Šlo o fázi, která znamenala hodně likvidity na finančních trzích a vysoké ceny investičních aktiv. Což se zase projevilo třeba na rostoucí nerovnosti v bohatství. Ta je podle Dalia nyní v USA největší od třicátých let minulého století a stejně tak je ve Spojených státech patrné velké rozdělení společnosti na rovině politické. Vedle těchto změn je podle investora důležité ještě to, že se kromě Spojených států objevuje na světové scéně další významná velmoc, kterou je Čína.



Dalio se domnívá, že zatímco dříve centrální banky a vláda pomáhaly v krizích vybraným odvětvím a institucím, které byly považovány za důležité pro celý systém, nyní je situace odlišná. Pomoci se totiž dostává celé ekonomice a centrální banky podporují její různé části podle toho, co považují za prioritu. Jde tedy o posun od systému, kdy kapitál alokují trhy. Likvidita poskytovaná centrálními bankami se pak podle Dalia projevuje i na akciovém trhu. Tlačí totiž dolů jak bezrizikové sazby, tak rizikové prémie, a tudíž celou požadovanou návratnost. A to se projevuje na valuacích akcií včetně poměru jejich cen k ziskovosti obchodovaných firem – viz následující graf.





V současné době investoři „nechtějí hotovost a myslím, že nechtějí ani dluhopisy kvůli negativním sazbám,“ uvedl Dalio. Nastává tak posun k aktivům, která jsou z historického hlediska považována za dobrý nástroj pro uchování hodnoty. Sem podle Dalia patří i akcie nebo třeba zlato. Centrální banka je totiž také schopna zabránit propadu akciového trhu, což se v minulosti ukázalo opakovaně. Příkladem může být například vliv projevu, který pronesl Mario Draghi a ve kterém hovořil o dnes již známém „vše, co bude třeba.“



