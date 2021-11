Johnson & Johnson se rozdělí na dvě firmy - růstovou farmacii a pomalejší spotřebitelskou skupinu

Americká společnost , která je největším světovým výrobcem zdravotnických výrobků podle objemu tržeb a jednou z nejstarších firem ve Spojených státech, se plánuje rozdělit na dvě části. Jedna bude zahrnovat vysoce ziskové, ale rizikové podnikání v oblasti léků na předpis a zdravotnických pomůcek, druhá pak její původní, ale pomaleji rostoucí spotřebitelskou skupinu. Ta zahrnuje například náplasti Band-Aid, přípravek Tylenol a dětský pudr Johnson's Baby. Firma to dnes uvedla ve svém sdělení. Akcie v pre-marketu rostou o 3 %.



J&J oddělí spotřebitelskou divizi od zbytku podnikání do 18 až 24 měsíců. Firma se odhodlala k tomuto kroku, protože její podnikání, zákazníci a trhy se v posledních letech hodně rozcházejí, řekl listu The Wall Street Journal (WSJ) generální ředitel firmy Alex Gorsky. Žaloby, které obviňují firmu, že její pudr Johnson's Baby způsobuje rakovinu, v tom nehrají roli, dodal Gorsky.





"Nejlepší cestou k zajištění dlouhodobého udržitelného růstu a lepšího uspokojení požadavků pacientů a spotřebitelů je, aby naše spotřebitelské podnikání fungovalo jako samostatná zdravotnická firma," prohlásil Gorsky. Zatím však neupřesnil, jakou formu bude mít rozdělení, jak se bude nová firma jmenovat, ani kdo ji povede. To se podle něj teprve rozhodne. Akcie samostatné spotřebitelské divize firma nabídne na trhu.



Zmenšená farmaceutická společnost , která si ponechá svůj název, bude i nadále největší světovou společností vyrábějící zdravotnické produkty s ročními tržbami téměř 80 miliard USD (1,8 bilionu Kč), uvedl finanční ředitel Joseph Wolk. Spotřebitelská odnož bude patřit k největším v oboru po firmách jako , a L'Oréal.



Plán na rozdělení ukazuje, jak moc se zdravotnictví změnilo od doby, kdy J&J stál u zrodu odvětví, a odstartuje největší změnu ve směřování společnosti v její 135leté historii. Jednorázové plenky, prášky na zažívání a léky proti kašli byly v počátcích fungování firmy její hnací silou a pak jí pomohly překonat vzestupy a pády v oblasti rizikovějších, ale výnosnějších farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků. Dnes spotřebitelská divize vlastní světoznámé značky, od produktů pro péči o pleť Neutrogena až po prášky na alergii Zyrtec.



Farmaceutická divize J&J prodává přípravky na léčbu řady onemocnění, od rakoviny prostaty po plicní arteriální hypertenzi. Vyvinula také jednu z vakcín proti covidu-19. Tržby divize by se letos měly pohybovat kolem 77 miliard USD.



Johnson & Johnson také čelí řadě žalob kvůli obvinění, že její dětský pudr způsobuje rakovinu. Firma tvrdí, že je bezpečný. Aby rychle vyřešila žaloby kvůli pudru, vytvořila dceřinou společnost, na kterou vyhlásila konkurz.



Firma přitom dlouho vyzdvihovala svůj diverzifikovaný obchodní model jako silnou stránku. V různých chvílích oslabení v jedné divizi kompenzovala silným výkonem v divizi jiné.



Rozhodnutí J&J o rozdělení přichází v době, kdy se konkurenti jako a rozhodli také oddělit své spotřebitelské podniky a posílit na rychle rostoucím farmaceutickém trhu. Rozdělení tento týden oznámily také firmy a Toshiba.

Zdroj: ČTK, Patria