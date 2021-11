Akcie Pfizeru rostou o 8 procent poté, co jeho pilulka proti Covid-19 vykazuje ve studii skvělé výsledky. Výrobci vakcín zamířili dolů

Pilulka od Pfizeru proti Covid-19 snížila v testovací fázi počet hospitalizací a úmrtí u vysoce rizikových pacientů o 89 %. To je obdivuhodný výsledek, který má potenciál změnit způsob léčby onemocnění způsobeného koronavirem a změnit i průběh pandemie. Akcie rostou o 8 %.



Pfizer v pátečním prohlášení uvedl, že do klinického testování již nepřijímá nové pacienty „kvůli ohromující účinnosti“ a plánuje předložit výsledky americkému regulátorovi co nejdříve, ve snaze získat nouzové povolení.

Nyní tu tedy jsou dva slibní kandidáti na léčbu pacientů s Covid-19 v raném stádiu onemocnění. Minulý měsíc společnost a partner Ridgeback Biotherapeutics předložili svou experimentální pilulku regulačním orgánům poté, co studie ukázala, že snížila u pacientů s mírným až středně závažným onemocněním Covid-19 riziko vážného onemocnění nebo úmrtí na polovinu.

Společnost roste v USA o 8 %, zatímco akcie společnosti klesá o 9 %. Někteří výrobci vakcín ztratili půdu pod nohama. Moderna klesá o 18 % a BioNTech klesá o 18 %.



Pilulka, kterou by bylo možné užívat doma ústně při prvních příznacích, je zásadním nástrojem pro zkrocení krize Covid-19 na celém světě, pokud bude široce dostupná. Mluvčí společnosti uvedl, že žádosti u dalších regulátorů budou následovat krátce po podání žádosti v USA.



Ve studii s 1 219 neočkovanými dospělými snížilo pět dní léčby tímto lékem počet hospitalizací dramaticky, pokud byla léčba zahájena během tří dnů nebo pěti dnů od nástupu příznaků, uvedla společnost. Lék Paxlovid se váže na enzym zvaný proteáza a brání viru v replikaci. Některé léky na HIV fungují podobným způsobem.



Celkově jen 0,8 % lidí, kteří započali léčbu do tří dnů po onemocnění, skončilo v nemocnici a nikdo nezemřel, zatímco 7 % lidí, kteří v tomto časovém rozmezí dostali placebo, bylo později hospitalizováno nebo zemřelo. Podobné výsledky byly i po podání léku do pěti dnů od nástupu příznaků. Výsledek, který zatím nebyl publikován v lékařském časopise, je vysoce statisticky významný, uvedl .



Akutní potřeba

Současné možnosti léčby Covid nejsou ideální. Monoklonální protilátky od společností jako Regeneron a snižují počet hospitalizací, ale infuze se obtížně vyrábějí a musí být podávány v lékařské ordinaci, což zvyšuje zátěž na zdravotní systémy. Jiné léky, jako remdesivir od společnosti Gilead Sciences, se používá k léčbě vážně nemocných lidí, kteří jsou již v nemocnici. A nízkonákladový steroid dexamethason, i když je velmi účinný, se obvykle podává pouze těžce nemocným pacientům.



Potřeba takového pilulky proti covid-19 je natolik naléhavá, že již souhlasil s tím, že umožní výrobcům generických léků zažádat o licenci na její výrobu ve více než 100 zemí s nízkými a středními příjmy, a to ještě předtím, než byla schválena v USA. A britský regulátor byl prvním na světě, který lék po rychlém přezkoumání schválil. Nyní se zdá, že léčivo od , které funguje jiným mechanismem, přináší u vysoce rizikových pacientů ještě lepší výsledky.



"Jsme opravdu velmi potěšeni, že jsme v této studii byli svědky tak vysoké účinnosti. Má to obrovské důsledky pro pacienty po celém světě,“ řekla Annaliesa Anderson, hlavní vědecká ředitelka divize nemocnic společnosti .

Kromě současné studie u vysoce rizikových pacientů testuje tento lék také u pacientů se standardním rizikem, kde jsou i některé očkované infikované osoby. Ve třetí velké studii zkoumá, zda by mohl být lék použit jako profylaktický pro lidi, kteří žijí s někým, kdo již Covid-19 onemocněl. To znamená, že užívají lék preventivně, aniž by se virem nakazili.

Stará molekula



Lék byl interně vyvinut výzkumníky společnosti v USA a Velké Británii. Výzkumníci „na návrhu této molekuly nepřetržitě pracovali“ ve vysoce komprimovaném časovém rámci, řekla Anderson. Oprášili přitom staré experimentální antivirotikum, které společnost vyvinula po původní epidemii SARS. Ta od konce roku 2002 zabila asi 800 lidí. Tento starší lék bylo potřeba podávat intravenózně. Ale do července loňského roku výzkumníci upravili původní molekulu a přišli s novou sloučeninou, která se ukázala proti Covid-19 a dalším koronavirům ve zkumavce vysoce účinná a může se podávat ústně.



Lék blokuje klíčový enzym, který virus Covid-19 potřebuje k replikaci. Užívá se dvakrát denně po dobu pěti dnů a používá se v kombinaci s druhým lékem zvaným ritonavir, který pomáhá vyvinuté sloučenině zůstat v krevním řečišti déle.



Pfizer uvedl, že během pandemie plánuje nabízet antivirovou terapii prostřednictvím odstupňovaného cenového přístupu. Země s vysokými a vyššími středními příjmy by tak platily více než země s nižšími příjmy. Výrobce léků přesně neuvedl, kolik si za něj bude účtovat.



Mluvčí společnosti uvedl, že společnost v současné době očekává, že do konce tohoto roku vyrobí více než 180 000 balení léku. Do konce roku 2022 by mohl vyrobit nejméně 50 milionů balení, přičemž v první polovině roku by mohl vyrobit 21 milionů.



Zdroj: Bloomberg