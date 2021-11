RWE plánuje rozsáhlé investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Německý energetický gigant hodlá do roku 2030 investovat 50 miliard eur (téměř 1,3 bilionu Kč) do zvýšení svých kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Firma dnes uvedla, že investiční plán, který je největší v její 123leté historii, chce financovat pomocí příjmů ze svých provozních aktivit.



RWE je největším producentem elektřiny v Německu. Cílem firmy je stát se jedním z největších světových hráčů ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, poznamenala agentura Reuters.



"Máme ideální příležitost k tomu, abychom se aktivně podíleli na podobě klíčového desetiletí transformace energetiky. Se svou investiční a růstovou strategií Growing Green výrazně zrychlujeme tempo a do roku 2030 investujeme 50 miliard eur," uvedl šéf Markus Krebber, který se do čela podniku postavil letos v květnu.



Minulý týden oznámila, že v prvních třech čtvrtletích letošního roku zvýšila provozní zisk o šest procent na 2,4 miliardy eur. se v důsledku reorganizace německého energetického sektoru stala jedním z předních evropských hráčů v odvětví obnovitelných zdrojů. Nadále však provozuje také uhelné a jaderné elektrárny, které se v rámci přechodu k čistší výrobě elektřiny postupně vyřazují z provozu.