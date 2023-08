ČEPS koupí šest zásobníků plynu od RWE, zajišťují asi 36 procent roční spotřeby

Státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS koupí šest podzemních zásobníků plynu od skupiny . Zásobníky mají dohromady kapacitu 2,7 miliardy metrů krychlových a měly by zajistit asi 36 procent roční spotřeby. Rozhodla o tom dnes vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS).



Cílem je podle něj získat kontrolu nad zacházením s plynem. Cenu zveřejní ve čtvrtek, kdy by měla být podepsána smlouva. Podle premiéra ji potvrzují posudky. Nákup by měl financovat samotný ČEPS z vlastních zdrojů. Návratnost investice bude podle Fialy do deseti let.



"Vlastnictví zásobníků dá státu jistotu, že bude schopen ovládat to, jak se bude s plynem v případě krize zacházet," řekl Fiala.



ČEPS koupí celou společnost Gas Storage CZ, která zásobníky nyní vlastní. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by to mělo pomoci zachovat současnou funkčnost a operabilitu společnosti. Největší je podzemní zásobník Dolní Dunajovice, který má kapacitu skoro miliardu metrů krychlových.



RWE Gas Storage CZ je se šesti zásobníky největším provozovatelem plynových zásobníků v Česku. Dosud šlo o dceřinou společnost německé energetické firmy . Ta v minulosti o prodeji zásobníků jednala například s nebo Energetickým průmyslovým holdingem (EPH) miliardáře Daniela Křetínského, avšak bez výsledku.