Akcionáři České zbrojovky plánují prodat 2,3procentní podíl, EU by mohla podpořit výrobu čipů a futures se pohybují nad nulou

Někteří akcionáři Česká zbrojovka Group plánují prodat až 770 057 akcií společnosti prostřednictvím zrychleného úpisu akcií. Představitelé EU diskutují o zmírnění omezení na vládní dotace pro místní výrobce čipů. Kryptoměny dnes ráno klesají a futures se pohybují nad nulou.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,2 %.

Česká zbrojovka Group uvedla, že ji někteří akcionáři informovali o plánu prodat až 770 057 akcií společnosti prostřednictvím zrychleného úpisu akcií. Podíl představuje až 2,3 % v CZG. Akcionáři, kteří akcie CZG chtějí prodat, je obdrželi v rámci akvizice společnosti Colt Holding Company společností CZG.



Člen bankovní rady ČNB Nidetzký očekává na konci roku sazbu pro 2týdenní repo operace nad 3 %. A další člen bankovní rady ČNB Aleš Michl v interview na webu deníku Blesk uvedl, že ČNB by měla omezit hypotéky a zvýšit výši požadované akontace na 20 %. Kromě toho zopakoval svůj názor, že současný růst inflace je přechodný a zpomalí, až se znormalizují dodavatelské řetězce.



Hedgeové fondy zveřejnily svůj holding za třetí čtvrtletí. Společnost Warrena Buffetta nakonec snížila dvě ze svých sázek na platební giganty a a také dvě ze svých nedávných sázek na farmacii - a AbbVie. Investiční firma George Sorose naopak zvýšila své sázky na nemovitosti a finanční akcie a zveřejnila nové pozice ve společnostech Hill-Rom Holdings, MGM Growth Properties, a .



Kryptoměny dnes ráno klesají. Bitcoin ubírá přes 7 % a posunul se k úrovni 60 000 dolarů a ethereum se dotklo jedné z nejnižších úrovní v tomto měsíci, aktuálně umazává přes 8 %. Nové daňové požadavky na digitální měny jsou součástí zákona o infrastruktuře, který již prezident Joe Biden podepsal. Čína mezitím prozkoumá možnost uvalení represivních cen na elektřinu pro společnosti, které se podílejí na těžbě kryptoměn, kvůli obavám z dopadu na životní prostředí.



Představitelé Evropské unie se připravují na diskusi o volnějších omezeních na vládní dotace pro místní výrobce čipů. Evropská komise „by mohla uvažovat o schválení veřejné podpory k vyplnění případných mezer ve financování v polovodičovém ekosystému“ a zřízení zejména evropských továren. Nedostatek čipů, který letos brzdí evropské výrobce, poukázal na technologické limity unie.



Vysoký představitel EU uvedl, že pohyb migrantů na hranici Polska s Běloruskem se zpomaluje poté, co unie schválila nové pravomoci k sankcím vůči těm, kteří jsou považováni za organizátory této humanitární krize. Unie má nyní pravomoc trestat subjekty, jako jsou letecké společnosti a cestovní kanceláře, které se snaží napomáhat nelegálnímu pohybu migrantů. Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell v pondělí pozdě večer řekl, že konkrétní cíle nových sankcí budou dokončeny v nadcházejících dnech. Začátkem tohoto roku běloruský vůdce Alexander Lukašenko pohrozil otevřením svých hranic, aby tak umožnil nerušený tok drogám, radioaktivnímu materiálu a migrantům jako odvetu za sankce EU.





