PPF bude naplňovat Kellnerovy plány, píše ve výroční zprávě Bartoníček

Skupina PPF bude naplňovat odkaz a realizovat plány zesnulého většinového majitele skupiny Petra Kellnera. V úvodním slově výroční zprávy PPF za rok 2020 to napsal její výkonný ředitel Ladislav Bartoníček. Při boji s pandemií koronaviru podle něj dál ubývá svobody a zvyšuje se napětí mezi lidmi i státy, krize ale přinesla i schopnost semknout se. Bartoníček úvodní slovo napsal poprvé, předtím jej vždy psal Kellner, který zemřel koncem března při pádu vrtulníku na Aljašce.



"Poprvé ve třicetileté historii PPF nemůže být podepsaný Petr Kellner: výjimečný člověk, který PPF nejen založil, ale 30 let vedl a rozvíjel a dal jí její podnikatelskou vizi," uvedl Bartoníček. "Jeho tragická smrt bolestivě zasáhla nás všechny," doplnil. Letošní rok podle Bartoníčka pro PPF bezesporu představuje jistý předěl, konec jedné etapy. "Petrův způsob myšlení a přístup k byznysu jsou hluboko v kořenech PPF. Budeme proto naplňovat jeho odkaz a realizovat myšlenky a plány budoucího rozvoje skupiny," napsal.



Pod Kellnerovou fotkou je i krátké vyjádření vdovy Renáty Kellnerové. "Petr nám velmi chybí, ale PPF musí fungovat dál. Vím, že to nebude snadné, ale nemám pochybnosti, že to všichni společně zvládneme," uvedla. Kellnerová byla jmenována správcem pozůstalosti a zastupuje rodinu na jednáních řídicího výboru skupiny PPF.



Bartoníček upozornil na to, že rok 2020, o kterém je výroční zpráva, byl především ve znamení pandemie. "Bohužel sledujeme, že i v rámci boje s pandemií dál ubývá svobody a přibývá regulace, že mezi lidmi i státy roste napětí a neporozumění," napsal. Nepředvídatelná krize ale podle něj zároveň dokáže ve společnosti odhalit občanskou energii, skutečnou schopnost vést a semknout se. "Také jsme všichni dostali lekci, že lidstvo není všemocné," dodal.



Koronavirus podle Bartoníčka způsobil nejen ztráty na životech, ale také ohromné ekonomické škody firmám včetně PPF. Připomněl, že hospodaření skupiny se poprvé propadlo do celoroční ztráty. PPF loni vykázala ztrátu 291 milionů eur (zhruba 7,4 miliardy Kč) proti čistému zisku více než miliardy eur v roce 2019.



Dramaticky covidová pandemie a celosvětové zpomalení ekonomik ovlivnily zejména Home Credit, který má na ztrátě PPF největší podíl, poukázal Bartoníček. "Naopak našim telekomunikačním firmám (TelenorCEE, O2 a CETIN) se i v této těžké době dařilo," dodal.



Bartoníček upozornil na koronavirovou pomoc v zemích, kde skupina podniká. "Nakupovali jsme a rozdávali především ochranné pomůcky, testovací sady nebo plicní ventilátory," napsal. Firma kvůli přesunu ekonomiky a života na internet podle Bartoníčka také násobně zvyšovala kapacity svých telekomunikačních sítí. "Obojí jsme brali jako svoji samozřejmou povinnost," podotkl.



PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Celosvětově na konci roku 2020 zaměstnávala více než 94.000 lidí. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku. Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti nejbohatší Čech Kellner, který podle výroční zprávy společnosti ovládal 98,93 procenta PPF. Správcem jeho pozůstalosti byla jmenována vdova Renáta Kellnerová.

Foto: PPF.eu