HB Index: Zdražování nemovitostí dál zrychluje. Meziroční růst cen pozemků překonal hranici 20 procent

Růst cen rezidenčních nemovitostí v České republice ve třetím kvartálu znovu překonával rekordy. Pozemky meziročně zdražily dokonce o 21,9 %, ukázal HB Index, což je největší nárůst v desetileté historii indexu. Rekordní kvartální nárůst o 5 % si připsal také bytový segment. Vysokou poptávku dále posilují obavy z inflace. Ta lidi motivuje investovat volné prostředky do nemovitostí s cílem uchránit je před ztrátou hodnoty. Ceny kromě toho nadále tlačí i zdražování stavebních prací a materiálů.







Růst cen rezidenčních nemovitostí ve třetím čtvrtletí letošního roku opět zrychlil, ukazuje HB INDEX. Byty ve všech krajích zaznamenaly zdražení o nejméně 4 %. To je více, než kolik činil celorepublikový průměr v obou prvních čtvrtletích. Kvůli vysokým cenám roste nabídka o pozemky a rodinné domy dále od velkých měst.



„Třetí kvartál letošního roku je spojen s počátkem růstu úrokových sazeb a obavou z budoucího zdražování, které poháněly vzhůru poptávku po všech typech nemovitostí. Tempo růstů cen proto bylo ve všech kategoriích znovu rekordní. Tento efekt bude pravděpodobně pokračovat i v posledním kvartálu, ale potom by se do cen nemovitostí měla již více promítnout aktuální situace na hypotečním trhu, kdy dochází k rychlému nárůstu úrokových sazeb. Předpokládáme tedy v příští roce zpomalení poptávky po bydlení, a tedy i zpomalení růstu cen. Přesto však kvůli nízké nabídce nemovitostí, zvyšování inflace i cen stavebních materiálů a energií nečekáme jejich pokles,“ vysvětluje Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.



HB INDEX 3Q 2021 – Bytové jednotky



„U bytů jsme ve třetím kvartálu letošního roku zaznamenali růst o rekordních 5 % oproti druhému čtvrtletí. Ve všech krajích vzrostly ceny alespoň o 4 %, nejvíce v Moravskoslezském, Karlovarském, Ústeckém a Jihomoravském kraji. I v tomto čtvrtletí vzrostly ceny nejvíce v kategorii 2+1 a 2+kk. Tahounem růstu zůstává vysoký podíl investičních nákupů a obava z inflace. V Praze vzrostla průměrná cenová hladina o 4 % a pokračuje trend, kdy developeři zdražují i vícekrát v průběhu jednotlivých etap,“ sděluje Radim Maštalíř, expert pro oblast oceňování majetku v ČSOB.





HB INDEX 3Q 2021 – Rodinné domy



„Rodinné domy zaznamenaly nejvyšší růst za posledních 10 let. Zájem je jak o rodinné domy v dobrém technickém stavu, tak i o stavby k rekonstrukci. Na růst cen má vliv také nadprůměrné zdražování stavebních prací i materiálů. Například zvyšování cen dřeva se odráží na stoupajících cenách dřevostaveb. Lidé mají také vyšší zájem o rodinné domy vzdálenější od velkých měst, a to kvůli jejich nižším cenám. Nejvíce se ale staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna, tedy okolo dvou největších měst v České republice. Developeři nejvíce prodávají řadové rodinné domy,“ doplňuje Jiří Feix.





HB INDEX 3Q 2021 – Pozemky



„Také u pozemků pokračoval prudký růst cen, který meziročně překonal dvacet procent. Může za to dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou, kterou stále brzdí zastaralé územní plány a nedostatečné kapacity inženýrských sítí. Vinou rostoucích cen se zvyšuje zájem o pozemky ve vzdálenějších lokalitách dále od okrajů velkých měst. Kromě toho je vyšší zájem také o pozemky vhodné pro rekreační objekty. Vedle nich se prodávají také pozemky bez schváleného územního plánu, které investoři kupují ke spekulacím,“ uzavírá Jiří Feix.







O HB INDEXu:



Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hédonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky, člena skupiny ČSOB.



Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hypotecnibanka.cz.