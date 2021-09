Výhodnost nákupu rezidenčních nemovitostí podle studie UniCredit Bank dále výrazně klesla

Výhodnost investic do rezidenčních nemovitostí se v srpnu dále výrazně snížila. Vyplývá to z ukazatele, který ČTK poskytla UniCredit Bank. V srpnu klesl meziměsíčně o 14 bodů na minus 0,42 procenta, čímž se nadále zúžila příležitost vydělávat na rozdílu relativně drahých nájmů a nízkých úrokových sazeb.



Hrubá roční výnosnost nájemného v Česku klesla meziměsíčně o tři body na 3,73 procenta. Po zohlednění předpokládané fixní míry opotřebení nemovitostí, která činila dvě procenta, tak odhadovaná čistá roční výnosnost činila 1,73 procenta.



"Příležitost vydělávat na rozdílu relativně drahých nájmů a nízkých úrokových sazeb vymizela už v květnu, ovšem pokračující růst úrokových sazeb a relativně pomalý růst nájmů vzhledem k rychle rostoucím cenám nemovitostí činí z nemovitostí stále nevýhodnější investici," řekl ČTK analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Aktuální poptávku po nemovitostech tak podle něj živí hlavně víra v jejich pokračující zdražování, resp. oprávněné obavy z pokračujícího zhoršování dostupnosti bydlení



Růst hypotečních sazeb dále znevýhodňuje nákup bytu v očích lidí, kteří si vzali hypotéku, zatímco pro střadatele už aktuální čistá míra výnosnosti nájemného nedosahuje ani výnosnosti vládních dluhopisů. "Do budoucna očekáváme pokračující růst výnosů vládních dluhopisů i hypotečních sazeb, což by mělo tlačit indikátor hlouběji pod nulu a v dlouhodobějším horizontu působit na zpomalování růstu cen nemovitostí v ČR," dodal analytik.



Relativně vysoké nájmy vzhledem k cenám v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami budou ale nadále přiživovat poptávku po nemovitostech v Ústí nad Labem, Jihlavě, Ostravě a Pardubicích. Na druhou stranu nákup bytu v Praze, Brně, Zlíně či Českých Budějovicích je pro investory na průměru již nevýhodný, dodala banka.