Globální ceny obytných nemovitostí rostou nejrychleji od roku 2005

Globální ceny obytných nemovitostí se ve 12 měsících do června zvýšily o 9,2 procenta, tedy nejprudším tempem od roku 2005. Vyplývá to podle listu Financial Times z indexu sestavovaného nezávislou realitní poradenskou společností Knight Frank. V České republice ceny podle tohoto indexu ve sledovaném období stouply o 2,2 procenta. Jejich růst tak výrazně zpomalil z 8,9 procenta ve 12 měsících do března.



K růstu globálních cen obytných nemovitostí přispívají nízké úrokové sazby, nedostatečná nabídka a vysoké úspory domácností. "Boom na trhu s bydlením vyvolaný pandemií pokračuje," uvedla Kate Everettová-Allenová ze společnosti Knight Frank. Upozornila, že tento vývoj se týká zejména vyspělých ekonomik, kde vládní opatření na podporu ekonomiky "ochránila pracovní místa a umožnila vytvoření značných úspor".



V řadě zemí, včetně Spojených států, Německa a Británie, se úrokové sazby u hypoték podle údajů firmy Oxford Economics od roku 2007 snížily o více než než polovinu. Nízké úroky odrážejí mimořádné uvolnění měnové politiky, ke kterému většina vyspělých ekonomik přikročila v reakci na pandemii covidu-19, píše Financial Times.



Poptávku po bydlení navíc podporují úspory, které domácnosti nashromáždily za pandemie, která omezila příležitosti k utrácení. Nedostatek stavebních materiálů a pracovních sil zároveň omezuje výstavbu nových domů, což podle ekonoma Sida Bhushana ze společnosti prohlubuje nedostatek na straně nabídky.



Index společnosti Knight Frank zahrnuje ceny v 55 zemích a teritoriích. Zhruba třetina z nich vykázala růst cen o minimálně deset procent. Nejprudší růst cen v rámci indexu zaznamenalo Turecko, a to v rozsahu 29,2 procenta. Pokles vykázaly ceny pouze ve Španělsku a Indii, a to o méně než jedno procento.