Samsung postaví v Texasu továrnu na mikročipy za 17 miliard dolarů

Jihokorejský technologický gigant Samsung si vybral americké město Taylor v Texasu jako místo pro svou novou továrnu na mikročipy. Do její výstavby hodlá investovat 17 miliard dolarů (386 miliard Kč). Továrna vytvoří 2000 vysoce odborných pracovních míst a tisíce dalších pozic. Podle agentury Reuters to dnes oznámila firma společně s texaským guvernérem Greggem Abbottem. Stavba začne na začátku příštího roku, první čipy by měly komplex opustit v roce 2024.



"Toto je největší přímá zahraniční investice, jaká kdy ve státu Texas byla," řekl .



Samsung původně naznačil, že jako místo pro svou plánovanou továrnu zvažuje město Austin v Texasu nebo New York. V Austinu již jedno zařízení na výrobu čipů má, funguje tam od konce 90. let. Většina produkce čipů firmy však sídlí v Asii.



Na celém světě v poslední době panuje nedostatek mikročipů, který se jednak neblaze podepisuje na světové ekonomice, a jednak pro USA představuje národně-bezpečnostní problém, píše agentura AP. Americké společnosti jsou totiž závislé na dodávkách čipů ze zahraničí, zejména z Tchaj-wanu. Ten chce dlouhodobě ovládnout Čína, jež vůči němu v poslední době vystupuje stále agresivněji.



Jihokorejský obr plánuje v nové továrně vyrábět vysoce pokročilé čipy používané například v oblasti sítí 5G či umělé inteligence. Chce s její pomocí rovněž "posílit odolnost dodavatelských řetězců".



Samsung získal od Texasu řadu pobídek, například bude mít sníženou daň z nemovitosti v prvních deseti letech provozu továrny o téměř 93 procent. Dostal rovněž grant z texaského investičního fondu v hodnotě 27 milionů dolarů (613 milionů korun).



Nedostatek čipů vyvolal zájem o zahájení jejich výroby i v jiných zemích. Evropská komise například tento měsíc uvedla, že plánuje schválit finance na podporu produkce polovodičů na území sedmadvacítky.