Do hledáčku čínských úřadů se dostává cloud Alibaby a Baidu

Do hledáčku čínských regulačních úřadů se dostaly cloudové divize společností Alibaba a . Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií dnes informovalo, že se jejich činností zabývá vedle policie i její sekce pro správu kybernetického prostoru. Dotyčné firmy vyzvalo k lepší prevenci podvodů v telekomunikačních sítích.



Úřady zjistily, že cloudové platformy obou technologických gigantů umožňovaly přístup k podvodným webovým stránkám, uvedlo ministerstvo na sociální síti Weibo, která je čínskou obdobou twitteru. Dotyčné společnosti na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly.



Čína buduje vlastní, státem podporovaný cloudový systém. Prezident Si Ťin-pching v dubnu prohlásil, že země bude rázně potírat telekomunikační a internetové podvody.



Společnosti Alibaba a jsou povinny "seriózně plnit své hlavní povinnosti v oblasti bezpečnosti sítí a informací", uvádí v prohlášení ministerstvo průmyslu a informačních technologií.



Prohlášení spadá do rozsáhlých regulačních opatření v Číně, která se zaměřují hlavně na technologický sektor, připomíná agentura Reuters. Firmy jako Alibaba či Tencent kvůli regulačnímu tažení Pekingu výrazně oslabují. Regulace se rychle rozšířila z antimonopolních opatření a z oblasti internetového obchodu do sektoru doučování, zabezpečení dat a internetového obsahu.