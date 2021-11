Nasdaq Composite druhý den v řadě poraženým, Visa +1,49 %

Poraženým úterního obchodního dne byl technologický Nasdaq Composite, který odepsal druhý den v řadě.



Důvodem poklesu technologických akcií jsou rostoucí výnosy státních dluhopisů díky rozhodnutí amerického prezidenta Joe Bidena znovu jmenování šéfem americké centrální banky Jeroma Powella.



Renominování současného šéfa FEDu bude znamenat pokračování v rychlosti snižování QE a to podle dat k inflaci, dále následující postupné zvyšování sazeb v následujících letech.



V tomto týdnu jsou dále očekávané důležité makro údaje, jako aktualizace HDP, spotřebitelská důvěra a týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti.



Zámořské trhy ve Spojených státech budou ve čtvrtek uzavřeny z důvodu jednoho z nejvýznamnějších svátků a to Díkuvzdání a v pátek bude zkrácená seance, když trh bude zavírat v 13:00 (19:00 SEČ).



Investoři by měli začít opět kalkulovat s rostoucími případy Covid-19, které mohou mít neblahé následky na uzavírání ekonomik.



Nejsilnějším sektorem byl dnes energetický (CVX +2,11 %, XOM +2,63 %) následovaným finančním (BAC +2,64 %, JPM +2,39 %), což se projevilo na Indexu Dow Jones Industrial Average, který byl z velké trojky tím nejsilnějším.



Americké platební společnosti se po včerejším výprasku dnes vzpamatovali a zamířili směrem vzhůru. Důvodem byl opětovný nárůst případů Covid-19 v Evropě, což vede k obavám z plošného znovuzavedení restriktivních zamezení, které by mohlo vést k poklesu spotřebitelské důvěry, V +1,49, MA +2,40 %.



Turbulentní seanci má dnes za sebou ropa. Zkraje dne se pohybovala pod cenou z předešlé seance, ovšem poté promluvil do vývoje americký prezident. Spojené státy uvedly, že uvolní 50 milionu barelů ropy ze strategických rezerv a to ve spolupráci s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou, Indií a Velkou Británií. Důvodem je pokus snížit cenu komodity a to poté, co OPEC+ opakovaně ignoroval výzvy k větší produkci, WTI +2,6 %, Brent +3,6 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,5 % (35.813 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.690 b.) a naopak technologický Nasdaq Composite oslabil o 0,5 % (15.775 b.).