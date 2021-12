Středoevropské měny se po krátkém propadu zřejmě vrátí na růstovou dráhu

Středoevropské měny si mají během následujícího roku udržet vzestupný trend tažený zotavením ekonomiky a zvyšováním úrokových sazeb. Koruna během příštích 12 měsíců posílí o 1,8 %, naopak růst forintu a zlotého bude zřejmě vlažnější, než se dříve čekalo, ukázal v pátek průzkum Reuters.



Analytici oslovení v průzkumu předpokládají, že koruna během příštích 12 měsíců posílí o 1,8 % na 25,00 za euro. Stejnou měrou by měl ve srovnání se závěrem ze středy tohoto týdne zpevnit i polský zlotý, zatímco maďarská měna má do roka přidat 1,7 %.



Zlotý a forint mají podle aktuálního průzkumu posílit na slabší úrovně, než analytici očekávali v průzkumu před měsícem. Obecně by však středoevropské měny měly jít nahoru s tím, jak centrální banky regionu pokračují ve zpřísňování měnové politiky ve snaze zkrotit inflaci, která dosahuje nejvyšších úrovní za mnoho let.



Během uplynulého měsíce nicméně měny rozvíjejících se trhů zasáhly zjitřené obavy v celosvětovém měřítku. Naposledy investory znervóznil výskyt nové varianty koronaviru a sentiment tíží také silný dolar, jenž se opírá o chystané omezování nákupů aktiv americkou centrální bankou.



Předpověď pro růst koruny je stejná jako v průzkumu před měsícem. Česká národní banka je mezi svými protějšky ve střední Evropě při letošním utahování sazeb nejagresivnější, když jen na posledních dvou zasedáních v září a listopadu zvedla svou hlavní dvoutýdenní repo sazbu celkem o 200 bazických bodů. Tempo zvyšování úrokových sazeb ČNB by však nyní mělo výrazně zpomalit.



Maďarská centrální banka při čtvrtečním týdenním tendru zvedla svou sazbu pro jednotýdenní vklady, a úrokové sazby tak zvýšila popáté během necelých tří týdnů. Analytici předpokládají, že forint během 12 měsíců zpevní na 356,5 za euro, zatímco v listopadovém průzkumu počítali do roka s kurzem 350,0 za euro.



Polský zlotý, jenž v uplynulém měsíci také ztrácel, by měl do roka posílit na 4,54 za euro ve srovnání s kurzem 4,46 předpokládaným v průzkumu před měsícem.



Rumunský lei, který vzhledem k politickým a rozpočtovým nejistotám za svými protějšky v regionu zaostává, má podle průzkumu během následujícího roku oslabit o 0,9 % na 4,99 za euro.

Zdroj: Reuters