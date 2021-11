Přechodné a dlouhodobé inflační faktory, odpovídající investiční strategie a otázka stagflace či reflace

Současná vyšší inflace v USA má v sobě elementy, které pominou. Jde třeba o tlaky ze strany cen energií a potravin nebo ty, které vyvolávají problémy v dodavatelských řetězcích. Ukazuje se sice, že jejich vliv přetrvává déle, než se čekalo, ale i tak by měly v příštím roce slábnout. Jsou tu ale i faktory svou podstatou dlouhodobější. Mezi ně patří růst nákladů spojených s bydlením, vývoj mezd a v neposlední řadě inflační psychologie, protože o inflaci „nyní hovoří všichni“. Takto na Yahoo Finance hodnotila aktuální situaci v oblasti inflace v americké ekonomice Gabriela Santos z J.P. Morgan Asset Management. Jaký je její výhled?



Podle strategičky uvedené dlouhodobé faktory neznamenají, že by se inflace měla držet na současných hodnotách převyšujících 6 %, postupně znatelně klesne až do pásma 2 – 2,5 %. Bude se ale držet výš než během předchozího cyklu a i když ve srovnání se současnými čísly bude inflace znatelně umírněnější, ono zvýšení oproti minulému cyklu by mělo mít významné investiční dopady. Jak vidí expertka další vývoj monetární politiky?



Trhy podle strategičky nyní plně odrážejí zvýšení sazeb v červnu příštího roku, což je ale „příliš brzy“. Navíc trhy s 50% pravděpodobností počítají s trojím zvýšením sazeb v příštím roce. K tomu Santos dodala, že to je „příliš mnoho“, totiž očekává, že v roce 2022 dojde pouze k jednomu zvýšení sazeb, a to ke konci roku. Situace je ale složitější v tom, že se jednak pohybujeme v prostředí, které je historicky velmi ojedinělé, a k tomu Fed minulý rok přehodnotil svou celkovou strategii.



Investoři a ekonomové se tak nyní snaží porozumět tomu, jak se v současné situaci chová a bude chovat inflace. A zároveň v této složitější době i tomu, jak bude Fed nově reagovat. Ten totiž již nechce být tak proaktivní jako v minulosti a více čeká na skutečný vývoj v ekonomice. K tomu se ohledně svých cílů posunul více k trhu práce a sleduje i to, jak se zaměstnanost vyvíjí v různých částech společnosti a nakolik je inkluzivní. Ve výsledku tak Fed „bude jednat spíše později než příliš brzy“.



Současná inflace v USA sice převyšuje 6 % a růst mezd dosahuje 5 %, ale jak bylo uvedeno, inflace by měla klesat do pásma 2 – 2,5 %. To znamená, že přijde znatelný růst reálných mezd, což se mimo jiné projeví na spotřebě a na celkové ekonomické aktivitě. Ta bude podle strategičky opět sílit. V následujících třech čtvrtletích tak americká ekonomika podle strategičky poroste v průměru o 5 % a nenastane stagflace, ale reflace. Tedy rychlejší ekonomický růst s vyšší inflací. Reflace je pak prostředím nahrávajícím akciím, a to zejména cyklickým sektorům, protože rostou jejich zisky.



Reflace je ale náročnějším prostředím pro akcie firem, které nemají takovou tržní sílu a nejsou schopny promítat růst nákladů do prodejních cen. Podle strategičky je tak nyní nutno rozlišovat právě mezi takovými firmami a těmi, které mají potřebnou schopnost udržet marže. Ohledně problémů ve výrobních řetězcích Santos míní, že nyní jsme v nejnáročnějším období a firmy indikují, že situace se již začíná lepšit.



Ohledně sektorů a rozložení investic Santos hovořila o nadvážení akcií na úkor dluhopisů, a to u akcií zejména cyklických sektorů a trhů. Mezi ně patří třeba Evropa či Japonsko, kde se obchoduje hodně bank a průmyslových firem.



Zdroj: Yahoo Finance