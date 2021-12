Investice do evropských technologických start-upů letos překročí 100 miliard dolarů a zapíšou si nový rekord

Investice do začínajících evropských technologických firem, tzv. start-upů, v letošním roce poprvé překročí 100 miliard USD (2,3 bilionu Kč). Vyplývá to ze studie společnosti Atomico. Loni investice stagnovaly na částce zhruba 40 miliard USD.



"Je to rok, kdy evropský technologický ekosystém odhalil svůj skutečný potenciál," uvedl spoluautor zprávy, partner firmy Atomico Tom Wehmeier. Upozornil, že pandemie urychlila využívání technologií.



Podle studie se zvýšil počet velkých kol financování, tedy akcí, pře kterých investoři poskytují firmám peníze na jejich další růst. Letos získaly technologické společnosti v rámci finančního kola více než 250 milionů USD v 57 případech. Loni to bylo jen v 11 případech. Nejvíce v rámci kola financování získala švédská firma Northvolt, která se specializuje na technologii baterií pro elektromobily, a to 2,75 miliardy USD.



Celkem je v Evropě nyní více než 320 společností, jejichž hodnota přesahuje jednu miliardu USD. Takovým firmám se někdy přezdívá jednorožci. Americké kapitálové trhy však zůstávají atraktivnější při rozhodování o vstupu na burzu. Celkem 36 procent evropských technologických jednorožců založených od roku 2015 nabídlo akcie na burze v USA.



Evropské technologické firmy dlouho zaostávaly za americkými, nyní však stále více lákají investory díky nižší hodnotě a firmám působícím v oblastech jako finance a elektronický obchod. Některé investiční společnosti, jako Sequoia Capital a Coatue Management, založily nebo plánují založit evropské pobočky. To ukazuje na další příliv peněz. Pokud se jedná o financování v počáteční fázi, evropské start-upy jsou na tom při získávání peněz nyní zhruba stejně jako americké, upozornila agentura Bloomberg.