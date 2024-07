Fidelity International: Vítězové v oblasti Al, kteří se teprve objeví

Jsou to různé nuance umělé inteligence, přičemž existuje řada přístupů k umělé inteligenci v rámci různých odvětví a společností. To, jak se bude prostředí umělé inteligence vyvíjet v příštích třech letech, může vypadat zcela jinak než nyní. V důsledku toho si myslím, že je důležité zaměřit se na takové vítěze v oblasti umělé inteligence, kteří nemusí generovat zisky z této technologie dnes, ale budou je generovat v dlouhodobém horizontu, píše ve svém článku portfolio manažer společnosti Fidelity Hyun Ho Sohn poté, co se při své návštěvě Silicon Valley setkal s desítkami firem a seznámil se s nejnovějšími technologickými trendy. Co z cesty podle něj vyplynulo?

Umělá inteligence: Příběh, který má několik rovin

Nebude překvapením, že umělá inteligence nadále ve výzkumu v Silicon Valley dominuje. V Silicon Valley panuje v otázce umělé inteligence (AI) stále radostná nálada. Společnosti do technologií AI investují velké prostředky a pracují s optimistickými prognózami. Co mě však zaujalo, byly drobné nuance a různorodost přístupů v oblasti AI. Znamená to, že jak nekritickým zastáncům, tak zachmuřeným odpůrcům této technologie zřejmě unikají některé detaily příběhu. Umělá inteligence je mnohotvárné odvětví s řadou příležitostí, které vyžaduje speciální přístup k investicím do těchto technologií.



V tuto chvíli je hardware velmi žádaný



Po hardwaru pro umělou inteligenci je poptávka. Hardware poskytuje výkon pro výpočty AI a každá organizace, která chce využívat technologii AI, bude muset investovat do hardwaru, jakým jsou procesory, paměť a úložiště, propojení a datová centra. Nejžádanější jsou přitom grafické procesory, protože se jedná o klíčový technologický prvek v datovém centru umělé inteligence.

Vzhledem k poptávce po hardwaru se software potýká s odsunem na vedlejší kolej, ale to bude pravděpodobně dočasný problém. Zatímco grafické karty poskytují výpočetní výkon, uživatelé umělé inteligence pořád potřebují zbytek IT ekosystému pro celkovou optimalizaci řešení AI. Znamená to, že bychom měli očekávat vyváženější výdaje na hardware a software. To nastane, jakmile se širší IT infrastruktura vrátí do středu zájmu. I v případě výdajů na hardware můžeme časem zaznamenat větší rozmanitost. Výdaje na grafické procesory v současnosti převyšují výdaje na vše ostatní, ale to se může změnit s vývojem alternativních technologií.

V závodě o umělou inteligenci se také může objevit pocit „strachu z toho, že o něco přijdeme“ (FOMO), který bude hnací silou investic do hardwaru. Společnosti nechtějí zůstat pozadu za ostatními při využívání umělé inteligence, nicméně to nezajistí investice, pokud podniky nebudou schopny umělou inteligenci zpeněžit. Velká část poptávky po hardwaru na umělou inteligenci totiž pochází od startupů podporovaných rizikovým kapitálem. Mnohé z těchto startupů nejsou ziskové, a pokud tomu tak bude i nadále, financování rizikovými fondy se zpomalí, což se odrazí na poptávce po hardwaru.

Integrace se liší podle odvětví



V některých odvětvích se podařilo pořídit hardware pro umělou inteligencí, rychle integrovat řešení, a přidat tak hmatatelnou hodnotu do svých operací. Tyto společnosti jsou typicky mediální a jejich obchodním modelům dominují kreativní úkoly, například tvorba obsahu v oblasti hudby, videa a her. Existují také určité pracovní pozice, které jsou snadno schopny využívat technologie umělé inteligence, například pro programování.

V jiných odvětvích je cesta k monetizaci umělé inteligence méně jasná. Podniky, jako jsou finanční služby, zdravotnictví, nadnárodní společnosti, konglomeráty a vlády, jsou velké, provozně různorodé organizace, které nejvíce utrácejí za IT. Umělá inteligence v korporacích nedosáhla výrazně velkého pokroku, když to srovnáváme s našimi loňskými zjištěními. Probíhá spousta testování a zkoušek, ale nedošlo k žádnému zásadnímu průlomu v hledání slušných business casů pro využití AI. Podnikoví zákazníci stále hledají způsoby, jak umělou inteligenci inkorporovat, ale těžko říci, jak dlouho bude tato „objevitelská“ fáze trvat.







Graf: Velký rozptyl typů organizací využívajících generativní umělou inteligenci



Zdroj: McKinsey, březen 2024. Poznámka: 1363 účastníků průzkumu.



Umělá inteligence přináší změny, i když malé, například v oblasti programování. Technologie AI však stále není vyspělá a její výsledky jsou rozporuplné. Zatímco pro kreativní odvětví to není problém, pro oblasti, kde je přesnost životně důležitá, jako je zdravotnictví, finančnictví, některé průmyslové podniky a státní úřady, to představuje velkou překážku.

Některá z těchto odvětví jsou také striktně regulována, což znamená, že spolehlivost řešení AI musí dosahovat velmi vysokých standardů, aby se splnily požadavky a přesvědčilo to regulační orgány. V případě drobných chyb ve výsledcích mohou být důsledky značné a tyto společnosti by se mohly ocitnout v odpovědnosti za regulační chyby a čelit významným reputačním rizikům. Z těchto důvodů přijímají tito podnikoví zákazníci technologie AI pomaleji.

Investice do umělé inteligence



Trh je v současné době fixován na okamžitý přínos ve společnostech, přičemž v jejich finančních výkazech se objevují přímo související zisky. Tyto společnosti, převážně z oblasti hardwaru a polovodičů, zaznamenaly růst cen svých akcií. Aby si však tyto společnosti udržely růst zisků, budou muset jejich zákazníci být schopni použitou umělou inteligenci komercializovat, což by se v krátkodobém až střednědobém horizontu mohlo ukázat jako složité. Pro investory může být lepší poohlédnout se po společnostech, kde se zisky spojené s AI zatím neprojevují v účetnictví, ale mají potenciál tak učinit v dlouhodobém horizontu.

Společnosti zabývající se datovou infrastrukturou a poradenstvím v oblasti IT se nacházejí v důležitém, ale nedoceněném bodě hodnotového řetězce umělé inteligence. Podniky musí řešit datová omezení, aby mohly co nejlépe využívat AI, což vyžaduje datová řešení a odborné znalosti v dané oblasti. Datoví experti mohou těmto společnostem pomoci s orientací v těchto výzvách, včetně vyvíjejícího se regulačního a právního prostředí AI. Zaznamenal jsem, že mnoho firem spolupracuje s datovými experty, což by se mělo postupně projevit ve výsledcích firem.



V oblasti hardwaru existují někteří výrobci, kteří poskytují komponenty do všech systémů umělé inteligence, takže nejsou závislí na konkrétních technologiích nebo poskytovatelích AI. Například podnikání společnosti TSMC v oblasti výroby polovodičů by mělo přinášet benefity bez ohledu na to, který procesor pro AI na tom bude nejlépe (grafické, centrální nebo speciální procesory) nebo kteří zákazníci se stanou vítězi (Nvidia, AMD nebo hyperskalární cloudové společnosti).

Poskytovatelé cloudových služeb by měli mít prospěch z rozšiřování umělé inteligence, nicméně na ní nejsou zcela závislí, pokud jde o růst. Například podnikání společnosti v oblasti cloud computingu zvítězí nejen díky tomu, že společnosti přijmou AI a budou mít větší potřeby v oblasti cloud computingu. I bez umělé inteligence musí uživatelé cloudových služeb modernizovat své IT úložiště a stále více využívat cloudové služby.

Vítězové v oblasti Al, kteří se teprve objeví



Umělá inteligence je příběh, který bude trvat mnoho let a různou rychlostí, přičemž vítězové se budou postupně objevovat v průběhu času, a v různých částech ekonomiky. Společnosti se předhánějí v tom, jak umělou inteligenci co nejlépe využít, a v důsledku toho existuje vysoká poptávka například po grafických procesorech, které tuto „objevitelskou“ fázi podporují. Hmatatelné přínosy jsou však zatím spíš nedostupné. V průběhu času se budou různá odvětví a společnosti lišit v tom, jak budou umělou inteligenci přijímat a jak úspěšně ji budou využívat. V důsledku toho bychom se měli snažit pochopit dopad, uplatnění a komercializaci AI případ od případu.

Závod o zpeněžení umělé inteligence způsobil, že firemní rozpočty, které byly určené na inovace, nyní vytlačují širší výdaje na IT. I to se však časem pravděpodobně změní a výdaje na IT by měly být vyváženější. Můžeme si být jisti, že celkové výdaje na technologie časem porostou, vzhledem k tomu, že technologie přinášejí efektivitu. Ta je pro firmy, aby byly konkurenceschopné, klíčová.

Digitalizace a automatizace jsou technologickým vývojem, který stále probíhá a který společnosti zavádějí různými způsoby. Na umělou inteligenci můžeme nahlížet podobně. Je to efektivita podpořená technologiemi, ale tato efektivita je i součástí vývoje technologií.

Autorem komentáře je Hyun Ho Sohna, portfolio manažer FF Global Technology Fund ve společnosti Fidelity International.