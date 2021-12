Rychlé zvyšování sazeb ještě neskončilo, říká guvernér Rusnok

Česká národní banka musí pokračovat v rychlém zvyšování úrokových sazeb, aby udržela spotřebitelské ceny pod kontrolou, uvedl podle agentury Bloomberg guvernér ČNB Jiří Rusnok. Domácnosti a podniky již začaly předpokládat, že inflace přestřeluje dvouprocentní cíl centrální banky, a centrální bankéři si musejí počínat rázně, aby ekonomiku zchladili, uvedl v pondělním rozhovoru.

“Nemůžeme to připustit a nic nedělat,” řekl Rusnok podle anglického přepisu rozhovoru. "Musíme tato očekávání aktivně řídit a dát jasně najevo, že uděláme vše, abychom vrátili inflaci na cíl, neboť to je naším mandátem. Kredibility cílování inflace nelze dosáhnout pouze slovy,” uvedl také.

Česká koruna po Rusnokových slovech zpevnila k euru o 0,2 procenta na 25,355 za euro.

ČNB zvýšila úrokové sazby během posledních šesti měsíců úhrnem o 2,5 procentního bodu na nynějších 2,75 procenta. Podle Rusnoka může být na zasedání bankovní rady 22. prosince zapotřebí další zvýšení o více než půl procentního bodu. V listopadu přitom centrální bankéři zvedli hlavní sazbu o 1,25 procentního bodu, což byl pro ČNB největší jednotlivý hike, tedy zvýšení sazeb za 24 let.

“Byl bych rád, kdybychom mohli postupovat standardním tempem, a za standardní pohyb stále považuji dokonce I půl procentního bodu, chápu ale, že situace může vyžadovat přinejmenším jeden ještě větší krok,” uvedl. S povahou našich inflačních tlaků se podle šéfa ČNB zdá, že je nutné “dostat sazby nad neutrální úroveň a že v příštím roce budou případně blíže čtyř spíše než třem procentům”. Již minulý týden přitom Rusnok upozornil, že sazby na neutrální úrovni, která je kolem 3 procent, ještě ani nejsou. Ale tam se brzy dostaneme, uvedl v pátek.

V roce 2008 to bylo naposledy, kdy hlavní úroková sazba, kterou je dvoutýdenní repo, dosáhla 3,75 procenta. Tuto hladinu pak dvě desítky let nepřekročila.

Člen bankovní rady Tomáš Holub v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) v České Televizi uvedl, že základní úroková sazba by se příští rok na jaře mohla dostat na čtyři procenta, na blížícím se prosincovém zasedání by byl pro její zvýšení o víc než 0,5 procentního bodu a neutrální nastavení sazeb ČNB by podle něj bylo za současné inflace kolem 3,5 procenta. Viceguvernér Marek Mora v pondělním rozhovoru s Reuters uvedl, že na prosincovém jednání bude zřejmě volit mezi utažením hlavní sazby o 50 a 75 bazických bodů. Naopak člen bankovní rady Aleš Michl bude na měnovém zasedání 22. prosince opět hlasovat pro ponechání úrokových sazeb beze změny, v souladu se svým odmítavým postojem k jejich utahování s ohledem na ekonomiku, která podle něj zůstává pod svým potenciálem.

Vyšší výpůjční náklady sice omezí hospodářský růst, přetrvávající nedostatek pracovní síly ale staví centrální banku do pohodlné pozice, protože se nemusí obávat, že by způsobila zvýšení nezaměstnanosti, uvedl nejnověji Rusnok. “Nemáme nedostatek pracovních míst, máme nedostatek pracovníků”.

Češi sice primárně bojují s domácími cenovými hrozbami, které začaly už před pandemií. Rusnok ale pozoruje i hlubší změny v globální ekonomice, které nesedí s argumenty, že vzedmutí globální inflace je pouze přechodnou záležitostí.

Podle něj se zdá, že “dezinflační období, které se během posledních deseti až 15 let zdálo být ve vyspělém světě novým normálem, skončilo”. Tlak na zkrácení dodavatelských řetězců a dekarbonizaci ekonomik zabrání poklesu výrobních nákladů. Roky bezpříkladné fiskální a monetární podpory budou podle něj navíc pohánět spotřebu i ceny nemovitostí a další aktiv.

“Chceme mít čistou energii, čistou dopravu a omezit používání plastů,” uvedl. “Mnoho zboží i služeb tím v dalších letech, ne-li desetiletích prostě relativně podraží.”

Zdroj: Bloomberg, Patria.cz