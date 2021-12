Rozbřesk: ČNB opět pod tlakem pro-inflačních faktorů, ve hře je růst sazeb o 75 bps

Vyšší listopadová inflace (6 %) je pro centrální banku bezesporu dalším argumentem pro rychlejší růst úrokových sazeb. Dynamika inflace dál zrychlovala přesto, že dočasně růst cen tlumilo odpuštění DPH na elektřinu a zemní plyn. Inflace je tak o více než procentní bod nad listopadovou prognózou centrální banky a do začátku příštího roku pravděpodobně vyskočí nad 7 %. A vyšší inflace není jediným pro-inflačním faktorem, který budou muset vzít centrální bankéři v potaz.

Revidován vzhůru (nad prognózu) byl HDP za třetí kvartál, rychleji také rostly mzdy a především koruna je oproti prognóze ČNB o více než procento slabší. Současně s tím nedopadla zas tak špatně říjnová průmyslová výroby zatížená výraznými výpadky automobilového průmyslu. A nové průzkumy mezi podnikateli v průmyslu ukazují, že napětí v subdodavatelských řetězcích sice částečně polevuje, inflační tlaky ve výrobě však dál rostou. To vše hovoří ve prospěch pokračování rychlého růstu sazeb.



Na druhé straně, ČNB už není na začátku cyklu utahování měnové politiky a nemusí tak teoreticky tolik “spěchat” se sazbami k neutrálním úrovním. Navíc není úplně jasné, jak ekonomika zareaguje na bezprecedentní rychlost utahování měnových šroubů - podniky a domácnosti ovlivňuje nejen samotná výše sazeb, ale také rychlost změny. I proto by v jistou chvíli dávalo smysl zvyšování úrokových sazeb zastavit a rozhlédnout se, jaké jsou dopady zvyšování úrokových sazeb na reálnou ekonomiku a na inflační tlaky.



Inflační rizika v druhé polovině listopadu a v prosinci ovšem dál narůstala, a proto si budeme muset na takovou pauzu ještě chvíli počkat. Po posledních komentářích Tomáše Holuba z ČNB nelze vyloučit růst sazeb v prosinci o dalších 75 bps. Pak už by ovšem stálo za to, na chvíli se zastavit a rozhlédnout se…, i když bude samozřejmě hodně záležet na síle inflačních tlaků na přelomu roku a na nové únorové prognóze.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna po vyšších inflačních číslech v pátečním obchodování lehce zpevnila a dostala se pod 25,40 EUR/CZK. Z počátku tohoto týdne ji mohou pomoci jestřábí komentáře Tomáše Holuba, později se ale pozornost přesune k zasedání amerického Fedu a ECB. A oznámení rychlejšího "taperingu" (i když očekávané) se středoevropským měnám jednoduše nemusí líbit.



Zahraniční forex



Americká inflace za listopad dopadla v souladu s očekáváním, což ovšem znamená, že se ocitla na 39ročním maximu. Problematický pro Fed je zejména vývoj jádrové inflace, která se pohybuje již téměř na úrovní 5 %.

A právě zasedání Fedu bude pro eurodolar hlavní událostí tohoto týdne. Až do středy večer, kdy budou komunikovány výstupy ze zasedání Fedu lze očekávat nižší volatilitu. Trh může nicméně lehce reagovat na výsledky britské inflace (s ohledem na blížící se zasedání Bank of England).