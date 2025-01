Cena plynu pro trh EU na počátku obchodování stoupla nejvýše od října 2023

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes ráno stoupla až na 50,85 eura (1280 Kč) za megawatthodinu (MWh), nejvýše od října 2023. V úterý skončila desetiletá dohoda o dodávkách plynu z Ruska do Evropy přes Ukrajinu a současně se ochladilo, což zvyšuje poptávku po plynu pro vytápění, uvedla agentura Reuters.



Později cena část zisků smazala a kolem 10:40 SEČ se plyn pro evropský trh ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku s dodáním v únoru prodával za více než 49 eur za MWh. Proti předchozímu dni tak cena vykazovala růst o 0,2 procenta. Cena v TTF je pro ceny v Evropě určující.



Analytik Mezinárodní energetické agentury (IEA) Greg Molnar na síti LinkedIn uvedl, že zastavení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu nepředstavuje pro EU bezprostřední riziko pro bezpečnost dodávek, avšak ztěžuje situaci na trhu a zvyšuje požadavky EU na dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG), protože EU musí nahradit ztrátu přibližně 15 miliard metrů krychlových plynu přepravovaného potrubím. To se promítne do ceny LNG.



Dodávky ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu proudily navzdory tři roky trvající válce. Ruská plynárenská společnost Gazprom ale uvedla, že je od nového roku zastavila, protože Ukrajina odmítla obnovit tranzitní dohodu. "Trh s tím zřejmě ještě plně nepočítal, protože naděje na nějakou formu pokračování zůstala" uvedl analytik LSEG Ulrich Weber.



"Průměrné teploty v severozápadní Evropě jsou na klesající trajektorii, nejchladnějším dnem by měla být sobota s průměrnou hodnotou nula stupňů Celsia," dodal Weber s tím, že nižší teploty budou zvyšovat ceny plynu.



Agentura Bloomberg upozornila, že konec toku ruského zemního plynu do EU přes Ukrajinu zřejmě zvýší rivalitu s Asií při zajišťování dodávek a ceny alternativních zdrojů plynu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu ve svém příspěvku na síti Telegram uvedl, že doufá, že zvýšené dodávky plynu do Evropy z USA a od dalších producentů zajistí příznivější ceny.



Invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 vyvolala v Evropě energetickou krizi, která způsobila skokový růst regionálních cen plynu a mezinárodních cen LNG.



"To dále zvýší napětí na trhu s LNG," řekl agentuře Bloomberg výkonný ředitel Haitong International Securities Scott Darling. "Myslíme si, že tento rok, a možná i příští rok, bude napjatý. Nabídka, zejména LNG, je omezená a v tomto a příštím roce vidíme větší riziko růstu spotových cen LNG." Evropa kvůli zastavení toku ruského plynu přes Ukrajinu bude muset nahradit dodávky zhruba pěti procent plynu a více tak nyní bude muset spoléhat na zásobníky, jejichž úroveň klesla pod průměrnou úroveň pro toto roční období.



Ceny v očekávání odstavení dodávek plynu rostly, a v loňském roce evropská referenční cena plynu stoupla o více než 50 procent. LNG je obvykle dražší a do značné míry jsou na něm závislé některé země jako Japonsko a Korea.