Německý regulátor teď neschválí Nord Stream 2. Ceny plynu odpověděly skokem vzhůru

Ceny plynu v Evropě dnes znovu rostou poté, co německé úřady přerušily proces schvalování ruského plynovodu Nord Stream 2. Jsou nejvýše od 18. října. Sílí také obavy, zda bude mít starý kontinent v zimě dost zásob této suroviny. Informuje o tom agentura Reuters.



Cena klíčového termínového kontraktu na zemní plyn k dodání v prosinci dnes vykazovaly růst o osm procent nad 101 eur (zhruba 2550 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to data ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Začátkem října cena skokově vystoupila až nad 160 eur/MWh, zatímco před rokem se pohybovala nad 15 eury za megawatthodinu.



"Časová osa pro spuštění plynovodu se nyní zdá delší, než jsme původně očekávali," citovala agentura Reuters analytiky ze společnosti . Podle jejich názoru bude už hotový Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa, spuštěn až v únoru příštího roku. Jeho provozovatel přitom původně plánoval dodávat touto cestou plyn do Evropy už letos. Německá Spolková agentura pro sítě, která provádí certifikaci projektu, ale v úterý oznámila, že ji dočasně přerušuje a požaduje, aby provozovatel nejprve upravil svou obchodní strukturu podle německého práva.



Evropské vlády se snaží zmírnit dopady vysokých cen energií na spotřebitele i podniky nouzovými opatřeními, jako jsou cenové stropy a dotace. Jeden z největších světových obchodníků s energií, společnost Trafigura, v úterý také varoval, že Evropě by letos v zimě mohly kvůli nízkým dodávkám hrozit výpadky elektřiny.



Vyšší ceny energií v Evropě a po celém světě se již promítají do čísel o inflaci. Její prudký nárůst může přimět centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb dříve, než se očekávalo, dodává Reuters.