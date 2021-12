Evropský plyn je vůči americkým dodávkám teď nejdražší v historii

Evropské ceny zemního plynu nebyly nikdy tak drahé v porovnání s tím, kolik stojí americké dodávky.

Nizozemské futures na zemní plyn, které slouží jako referenční kontrakt, byly dnes dražší o skoro 40 dolarů za milion britských termálních jednotek. Je to největší rozdíl při pohledu zpětně do roku 2017. Zemní plyn se používá jako palivo ve vysokých pecích nebo v paroplynových elektrárnách. Teď jsou ale evropské dodávky tak vzácné, že dovozci nabízejí za plyn dovážený trajekty víc než asijští konkokurenti. To se v hlavní sezóně neděje zas tak často, napsala agentura Bloomberg.

Evropské zásoby plynu jsou žalostně nízké a šancí na jejich navýšení nemusí být tolik. Zima přišla dřív, takže s topením se muselo začít dříve než obvykle.

Propletené geopolitické a regulatorní spory mezi kontinentálními velmocemi a Ruskem poukazují na nejistotu, zda největší evropský dodavatel plynu může či chce rozdíl zacelit.

Zima ve Spojených státech zatím začíná mírněji než obvykle, což ceny plynu posílá od chvíle, kdy se futures počátkem října dotkly 12letého maxima 6,466 USD, posílá dolů o více než 40 procent. V úterý byla americká domácí poptávka po plynu 15 % pod loňskou úrovní, ukazují odhady Blomberg NEF. Americká produkce ale za stejné časové rozmezí narostla o 3,1 %.

Zdroj: Bloomberg