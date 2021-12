Zpevňování turecké liry se zastavilo. Dnes na páru s dolarem odepsala až 8 procent

aby to mohla vláda garantovat, tak si na to musí půjčit a je otázka za kolik, další možnost je, že centrální banka začne nakupovat dluhopisy vlády....řešení to nemá, bejt turkem tak jediné řešení je vyjít do ulic a toho blázna svrhnout, co to má vše na svědomí

abc1