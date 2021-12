Turecká centrální banka brání liru a poprvé po sedmi letech intervenuje na trhu

Turecká lira dnes znovu klesla blízko k rekordnímu minimu. Za jejím propadem stojí prezident Recep Tayyip Erdogan, který dál slibuje nízké úrokové sazby navzdory vysoké inflaci v zemi. Centrální banka na záchranu liry intervenovala na devizovém trhu, což učinila poprvé po sedmi letech.



Americký dolar dnes k liře posílil těsně pod 14 lir, zatímco euro se vyšplhalo téměř k 16 lirám. Pro srovnání na začátku týdne se za jedno euro muselo platit přechodně 14 lir, v polovině listopadu to ještě bylo jen 12 lir. Turecká měna od začátku roku ztratila 47 procent, jen v listopadu odepsala 30 procent. Pád liry zažehl v zemi demonstrace za Erdoganovo odstoupení.

Historický vývoj směnného kurzu dolaru k liře:





Turecká centrální banka, jejíž vedení prezident několikrát vyměnil, proto dnes poprvé po sedmi letech prodala devizy, aby propad liry zmírnila. Krok zdůvodnila "nezdravou cenotvorbou" na trhu. Po její intervenci turecká měna mírně posílila.



Nevoli investorů a další výprodej liry vyvolal opět prezident Erdogan. V úterním večerním rozhovoru s televizní stanici TRT slíbil Turkům nízké úrokové sazby až do voleb plánovaných na rok 2023 – a to přesto, že podle současné ekonomické teorie nízké sazby vysokou inflaci v Turecku, která se pohybuje kolem 20 procent, dál pohánějí. To, že na nižších úrocích trvá, Erdogan zopakoval už pošesté za 14 dní.



Turecká centrální banka před dvěma týdny snížila svou základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 15 procent. Snižování úroků zahájila v září, kdy základní sazba činila 19 procent. Vyhověla tím tlaku ze strany tureckého prezidenta, který doufá, že nižší náklady na úvěry podpoří tureckou ekonomiku.

Dnešní zákrok turecké centrální banky ukazuje, že centrální bankéři jsou odhodláni ukázat, jak slabou liru jsou ochotni tolerovat. To, jak dlouho budou schopni kupovat turecké měně čas na oddech, je nutně omezeno prostředky, které mají k dispozici, a tím, do jaké míry z nich hodlají čerpat.

Podle posledních dat z 19. listopadu měla centrální banka k dispozici 128,5 miliardy dolarů v hrubých rezervách. Když ale odebereme swapy a další závazky, jako jsou povinné rezervy, činí čisté rezervy banky záporných 35 miliard dolarů. Banka se nechala několikrát slyšet, že hrubé rezervy jsou pro ni důležitější než čisté, význam dnešní intervence může být tedy hlavně symbolický. V roce 2018, kdy byla lira pod podobným tlakem, žádná intervence ohlášena nebyla. Centrální bankéři tak mohou nyní trhům zvěstovat to, že si ve své snaze zamezit spekulacím s domácí měnou mohou tentokrát počínat jinak, napsal Bloomberg ve svém live blogu.

Zdroje: Bloomberg, ČTK