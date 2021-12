Spekulace o možné akvizici Biogenu skupinou Samsung vytlačily akcie výrobce léků o 9,5 procent výše

Jihokorejská skupina Samsung Group jedná o koupi amerického výrobce léků Inc. Uvedl to jihokorejský list Korea Economic Daily s odvoláním na zdroje z investičního bankovnictví. Akvizice by mohla ocenit firmu na více než 42 miliard USD (924,1 miliardy Kč) a stala by se největší akvizicí jihokorejské firmy v zahraničí. Akcie včera zavřely výše o 9,5 %.





Podle zprávy firma oslovila Samsung, zda nemá zájem o koupi jejích akcií. Podle společnosti Refinitiv je hodnota firmy v současnosti 34,67 miliardy USD.



Společnost získala v červnu povolení od amerických úřadů pro použití svého léku pro Alzheimerovu chorobu, přestože podle názoru externí poradní komise neprokázal klinický přínos léčby. Přípravek Aduhelm se tak stal prvním preparátem pro tuto chorobu za posledních téměř 20 let. Prodej léku v USA byl ale pomalejší, než se očekávalo, protože nemocnice si stěžovaly, že vysoká cena neodpovídá jeho přínosu. Firma tak tento měsíc snížila cenu přibližně o polovinu.



Biogen vyrábí léky na neurologická onemocnění. V nabídce má mimo jiné lék na roztroušenou sklerózu Tecfidera a na svalová onemocnění Spinraza. Ve fázi vývoje má nyní více než 30 nových léků.



Skupina Samsung v srpnu uvedla, že v příštích třech letech investuje 240 miliard wonů (4,5 miliardy Kč) do rozšíření aktivit v oblasti biofarmacie, umělé inteligence, polovodičů a robotiky.



Společnost v reakci na zprávu uvedla, že spekulace nebude komentovat. Samsung na žádost o komentář nereagoval, napsala agentura Reuters.